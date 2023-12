Los rumores de crisis entre Antonela Roccuzzo y Leo Messi crecen con fuerza tras sus mensajes privados con Fernanda Campos, conocida influencer brasileña que compartió en sus redes sociales una captura de la conversación con el futbolista del Inter Miami. El asunto está dando mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación, aunque ni el jugador ni su mujer se han pronunciado al respecto y probablemente no lo hagan.

Fernanda Campos es una conocida modelo de Onlyfans que en su día mucho que hablar porque fue amante de Neymar. De hecho, el brasileño fue infiel a Bruna Biancardi, madre de su segunda hija, con la joven carioca. Pidió perdón y consiguió salvar su relación, aunque poco después de ser padres se separaron de manera definitiva. Ahora, Fernanda Campos vuelve a la carga publicando mensajes íntimos y privados de Leo Messi. La influencer compartió con sus más de 700.000 seguidores una captura de su conversación con el futbolista argentino, poniendo en jaque su matrimonio con Antonela Roccuzzo, su pareja de toda la vida y madre de sus tres hijos.



En el chat se puede ver como ambos hablan y ella le envía un enlace a una plataforma en la que publica contenido sin censuras, pero Messi, tras preguntarle dónde podía encontrarla, le dice que no puede abrir el link para a continuación preguntarle dónde vive en Brasil.

Fernanda publicó la conversación recordando la polémica generada cuando reveló su aventura con Neymar. «Hay quien piensa que es mentira, pero es otro jugador el que viene a mí, igual que Neymar. En ese momento todos decían que mentía y terminé demostrando todo lo que dije. No tengo por qué mentir», dijo la modelo en sus redes sociales tras publicar esa conversación privada con el astro argentino.

Hace unos meses, Fernanda Campos dio mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación. Neymar tuvo que pedir perdón públicamente tras su infidelidad con ella a Bruna Biancardi, estando embarazada de varios meses. Fernanda Campos desveló haber mantenido relaciones con el carioca en la víspera de San Valentín incumpliendo las normas que le puso su pareja para ser infiel, y Neymar se vio obligado a disculparse en público. Ahora es Messi el involucrado, tanto que que los rumores de una posible crisis o separación con Antonela Roccuzzo están creciendo en las últimas en las redes sociales. Ninguno ha reaccionado al respecto y su matrimonio está más que consolidado desde hace muchos años, formando una familia con sus tres hijos. Pero cosas peores se han visto…

