Fernanda Campos, la influencer con la que Neymar fue infiel a Bruna: «Lo voy a contar todo»

Neymar está metido en un buen lío. El brasileño ha tenido que pedir perdón públicamente a Bruna Biancardi tras salir a la luz su última infidelidad. Pero la cosa no queda ahí, pues Fernanda Campos también se ha pronunciado. La influencer y modelo con la que el futbolista del PSG habría tenido relaciones en febrero dice estar pasando un infierno a raíz de salir a la luz el affaire y asegura que va a contarlo todo próximamente.

Neymar no cumplió con Fernanda Campos las condiciones de su pacto con Bruna Biancardi para estar con otras mujeres y en Brasil se publicó que había tenido una aventura con la bloguera, algo que después ella confirmó. Asegura que pasó la víspera de San Valentín en Sao Paulo con Neymar, y que nos sabía que el futbolista mantenía una relación con Bruna Biancardi.

Han eliminado su cuenta

«¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela!», dijo Fernanda Campos, a la que Instagram le ha eliminado su cuenta. «Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora», añadió la influencer, visiblemente enfadada por los mensajes que estaba recibiendo.

Después de todo lo sucedido, Neymar le ha pedido perdón a Bruna Biancardi por su supuesta infidelidad: «Te necesito en nuestra vida. Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo».