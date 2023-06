Neymar reconoce su infidelidad y pide perdón públicamente a Bruna Biancardi

Nuevo escándalo de Neymar. El futbolista brasileño del PSG ha tenido que pedir perdón públicamente tras su última infidelidad a Bruna Biancardi, que está embarazada de varios meses. Una influencer llamada Fernanda Campos aseguró hace unos días haber mantenido relaciones con el carioca en la víspera de San Valentín incumpliendo las normas que le puso su pareja para ser infiel, y ahora Neymar se ha visto obligado a disculparse en público con la futura madre de su segundo hijo.

«Ya me disculpé por mis errores, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública», comienza el futbolista, que reconoce «errores en su vida personal» y ha pedido perdón a su pareja Bruna Biancardi, a la que ha tratado de «justificar lo injustificable».

«Te necesito»

«Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo», añade Neymar.

Y el carioca finaliza así: «Me atrevo a decir que me equivoco todos los días, dentro y fuera de la cancha. Pero mis errores en mi vida personal, los resuelvo en mi casa, en mi intimidad con mi familia y amigos. Todo eso afectó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé conseguir a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que hoy es mi familia. Llegó a su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad».