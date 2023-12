Fernanda Campos es una conocida modelo de Onlyfans que en su día mucho que hablar porque fue amante de Neymar. De hecho, el brasileño fue infiel a Bruna Biancardi, madre de su segunda hija, con la influencer carioca. Pidió perdón y consiguió salvar su relación, aunque poco después de ser padres se separaron de manera definitiva. Ahora, Fernanda Campos vuelve a la carga publicando mensajes íntimos y privados de Leo Messi.

La influencer brasileña compartió con sus más de 700.000 seguidores una captura de su conversación con el futbolista argentino, poniendo en jaque su matrimonio con Antonela Roccuzzo, su pareja de toda la vida y madre de sus tres hijos. En el chat se puede ver como ambos hablan y ella le envía un enlace a una plataforma en la que publica contenido sin censuras, pero Messi le dice que no puede abrir el link para a continuación preguntarle dónde vive en Brasil.

🚨 Fernanda Campos, ex-amante do Neymar, expôs prints de Messi falando com ela no Instagram após ela lhe mandar seu OnlyFans. pic.twitter.com/HCIyuNQwKc — POPTime (@siteptbr) December 6, 2023



Hace unos meses, Fernanda Campos dio mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación. Neymar tuvo que pedir perdón públicamente tras su infidelidad con ella a Bruna Biancardi, estando embarazada de varios meses. Fernanda Campos desveló haber mantenido relaciones con el carioca en la víspera de San Valentín incumpliendo las normas que le puso su pareja para ser infiel, y Neymar se vio obligado a disculparse en público.

«Ya me disculpé por mis errores, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública», decía el futbolista, reconociendo «errores en su vida personal» y pidiendo perdón a la que por aquel entonces todavía era su pareja, a la que trató de «justificar lo injustificable». Continuó así: «Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo».

También se pronunció después la propia Fernanda Campos: «¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela! Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora». Ahora, vuelve a ser noticia tras filtrar esa conversación con Messi que ha revolucionado las redes.