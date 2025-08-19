Mata a su cuñado con una escopeta de caza, dispara a su hermana y se suicida en Arenas del Rey (Granada)

Un hombre de 60 años ha matado a su cuñado con una escopeta de caza, ha disparado a su hermana, herida de gravedad, y se ha suicidado en una vivienda de Arenas del Rey (Granada).

Los hechos han tenido lugar este lunes, sobre las 23:20 horas, en un domicilio situado en la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, municipio de apenas 600 vecinos.

El hombre disparó con una escopeta de caza a su cuñado, de 63 años, y a su hermana, de la misma edad. Después se quitó la vida con la misma arma. Tras escuchar disparos, los vecinos llamaron al 112, que activó al 061 y a la Guardia Civil. La mujer, herida de gravedad, fue trasladada a la Unidad de Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.