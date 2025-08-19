Sucesos

Mata a su cuñado con una escopeta de caza, dispara a su hermana y se suicida en Arenas del Rey (Granada)

La víctima tenía 63 años

La mujer, herida grave

Calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey (Granada), lugar de los hechos.
David García de Lomana

Un hombre de 60 años ha matado a su cuñado con una escopeta de caza, ha disparado a su hermana, herida de gravedad, y se ha suicidado en una vivienda de Arenas del Rey (Granada).

Los hechos han tenido lugar este lunes, sobre las 23:20 horas, en un domicilio situado en la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, municipio de apenas 600 vecinos.

El hombre disparó con una escopeta de caza a su cuñado, de 63 años, y a su hermana, de la misma edad. Después se quitó la vida con la misma arma. Tras escuchar disparos, los vecinos llamaron al 112, que activó al 061 y a la Guardia Civil. La mujer, herida de gravedad, fue trasladada a la Unidad de Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

