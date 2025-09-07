Marc Márquez está muy cerca de ganar su noveno Mundial de MotoGP. En función de lo que suceda en la carrera de este domingo, podrá tener bola de partido o no en Misano. Estos últimos días se ha hablado sobre quién es el mejor piloto de la historia, si Valentino Rossi o Marc Márquez. La afición española presente en Montmeló para el GP de Cataluña de MotoGP opina.

Uno dice que Jorge Lorenzo, que cuenta con un total de cinco títulos mundiales y sin duda es una leyenda de MotoGP con tres títulos. No obstante, la mayoría de seguidores presentes en Montmeló coinciden en que Marc Márquez está por delante de Valentino Rossi, y coinciden con Pedro Acosta en que lo sentarían en la misma mesa que Rafa Nadal, Pau Gasol y Fernando Alonso como uno de los mejores deportistas españoles de la historia.