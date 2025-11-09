A qué hora juega hoy Alcaraz contra De Miñaur y dónde ver gratis en directo y por TV el partido de las ATP Finals en vivo

Carlos Alcaraz inicia su andadura en las ATP Finals 2025 que se vuelven a disputar en Turín. El murciano cayó hace unas semanas en su debut en París, por lo que ahora espera levantarse y no hay mejor manera de hacerlo que imponiéndose a Álex de Miñaur en esta primera jornada del campeonato donde participan los mejores tenistas del mundo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que jugará el de El Palmar.

A qué hora es el próximo partido de Carlos Alcaraz contra Álex de Miñaur en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz ya lleva días en Turín preparándose para estas apasionantes ATP Finals 2025 en la que ya conoce a sus rivales en el grupo Jimmy Connors, que fue en el que cayó. El murciano tendrá que verse las caras frente a Novak Djokovic, Taylor Fritz y ante Álex de Miñaur, que será su primer rival en la jornada inaugural de esta competición que se celebra en Italia y en la que el de El Palmar espera poder recuperar el número uno del ranking, aunque es consciente de que será complicado.

La organización ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – De Miñaur de la jornada 1 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 para este domingo 9 de noviembre. El choque del murciano y del australiano está programado para que arranque no antes de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se disputará en el Inalpi Arena de Turín, en Italia.

Horario del Carlos Alcaraz vs De Miñaur en las ATP Finals 2025

La temporada está terminando y Carlos Alcaraz espera poder cerrarla con un título y todos esperamos que sea conquistando estas ATP Finals 2025. El año no empezó de la mejor manera para el de El Palmar, ya que cayó eliminado ante Djokovic en cuartos en el Open de Australia y cayó en semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. Posteriormente vivió su mejor tramo conquistando el torneo de Róterdam, el de Queen’s, el de Tokio, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, además de haberse llevado dos Grand Slam, el de Roland Garros y el US Open. Hay que recordar que perdió las finales del Trofeo Conde de Godó y de Wimbledon.

Este vibrante Carlos Alcaraz – De Miñaur que corresponde a la jornada 1 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 se celebrará este domingo 9 de noviembre. Estos dos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones en el circuito de la ATP y siempre ha ganado el de El Palmar. Las dos últimas fueron en este 2025, una en los cuartos de final del Trofeo Conde de Godó y la otra en la gran final del torneo de Róterdam.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025 gratis por TV y online en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos de este apasionante torneo que se juega en Italia fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – De Miñaur de la jornada 1 del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero habrá que tener activa la suscripción que trae consigo todas las modalidades deportivas.

Por otro lado, todos los aficionados que siguen fielmente al tenista de El Palmar y los amantes de este deporte que no se quieran perder las ATP Finals 2025 podrán ver el Carlos Alcaraz – De Miñaur de la jornada 1 del grupo Jimmy Connors en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador. También estará la opción de la aplicación de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en las ATP Finals 2025 con una cobertura desde Turín, donde estaremos siguiendo y prestando atención al murciano. Cuando acabe el encuentro Carlos Alcaraz – De Miñaur que corresponde a la jornada 1 del grupo Jimmy Connors publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde Italia.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – De Miñaur de las ATP Finals 2025

Todos los seguidores de este deporte que quieran y no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – De Miñaur correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2025 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con Turín para narrar todo lo que esté sucediendo en el choque del murciano.