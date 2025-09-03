Óscar Freire retrata a los propalestinos del País Vasco: «Son perroflautas que van buscando pelea»

Óscar Freire ha retratado a los propalestinos en el País Vasco que en la tarde de este miércoles han boicoteado la etapa 11 de la Vuelta a España 2025. El ex ciclista español, que sí está a favor de «que se manifiesten pacíficamente» ha denunciado que «hoy eran personajes agresivos» y «perroflautas que van a todas y lo único que buscan es peleas». El sprint final de la prueba en Bilbao fue cortado por la organización y no hubo ganador, un hecho insólito en el ciclismo provocado por las protestas violentas contra Israel.

«En principio la organización no quería tomar esa decisión, pero hoy se han visto obligados. Los que estaban en la llegada mañana igual se acercan a la salida. Así no se puede correr, la Vuelta quiere que sea un espectáculo y de esta manera no se puede correr. El foco donde estaba el lío. Son los típicos perroflautas que van a todas y lo único que buscan es peleas. Se estaban riendo, luego estaban agresivos. Es algo que no es normal que pase», condenó Freire.

El ex ciclista que posee el récord de victorias en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta afirmó que «siempre ha habido alguna manifestación de algo y al final siempre son los mismos, los que se apuntan a todas, muchas veces sin saber ni el motivo. Está bien que se manifiesten pacíficamente, pero hoy eran personajes agresivos. Están en todas. Es una pena porque era la etapa donde más aficionados había y podía haber sido la mejor de esta Vuelta».

Aun así, Freire quiso destacar que mientras las autoridades tomaban la zona de la meta para tratar de controlar el caos, hubo otras áreas de Bilbao donde sí brilló la prueba ciclista. «Ahora estoy viendo pasar a los ciclistas y aquí hay gente que realmente les gusta el ciclismo y aplauden. Es triste que unos pocos empañen la fiesta», comentó el antiguo corredor en Radio Marca.

Freire no confía en que continúe el equipo Isarel

Además, Freira da por hecho prácticamente que el equipo Israel Premier Tech, cuya participación es el incomprensible motivo de las protestas con violencia, renunciará a la Vuelta a partir de este jueves: «Probablemente, mañana ya ni salga el equipo Israel porque viendo lo que ha pasado hoy la salida puede ser complicada. Si pasa el día, quizá se olvide un poco».

«Cantabria es más pacífica, lo sé bien porque soy de allí. En Galicia ya no lo sé. Es complicado prever lo que pasará en esta Vuelta», zanjó Freire en una de las jornadas más oscuras de la historia de la Vuelta a España.