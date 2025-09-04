Georgia pierde con Bosnia y España está obligada a ganar a Grecia para pasar a octavos del Eurobasket

Georgia ha perdido con Bosnia y Herzegovina y la derrota de los georgianos obliga a España a ganar a Grecia este jueves a las 20:30 horas en el Spyros Kyprianou de Limasol para pasar a octavos de final. Más difícil todavía para los de Sergio Scariolo, que ya sólo dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda en Riga (Limasol) y se enfrentarán a su primer partido a vida o muerte en el Eurobasket 2025.

El España-Grecia será agónico para la selección española, que cuenta con dos victorias (Bosnia y Chipre) y dos derrotas (Georgia e Italia). Ni las cifras anotadoras y defensivas de Mamukelashvili (20 puntos y 8 rebotes), Baldwin (18-4) Bitadze (15-15) les valió a los georgianos para vencer a los balcánicos, la gran revelación del grupo C del Eurobasket. Los dos primeros superaron a Jusuf Nurkic, estrella de los bosnios, en anotación y el tercero le empató (15 y 12 capturas).

Nurkic contó con dos grandes aliados: Roberson (15 puntos, 1 rebote y 5 asistencias) y Lazic (13-1) y gracias a estos tres y Atic (11-4-7) lograron estar por delante de Georgia en el marcador durante todo el partido. Y es que esa fue la principal virtud de Bosnia, un reparto de la anotación con siete hombres por encima de los 9 tantos. Vrabac, Gegic y Kamenjas aportaron su granito de arena para que su selección se cuele en octavos en un grupo que figuran equipos como Italia, Grecia y España, vigente campeona.

Bosnia, a la que la selección sí supo ganar, gana a una Georgia muy floja y venida a menos respecto a ese debut catastrófico para España en el que vencieron por 14 puntos (69-83). Los de Scariolo siguen arrastrando ese batacazo del primer encuentro hasta el punto de que este jueves sólo les vale la victoria para avanzar en el torneo. Si no, el viernes volverán para casa.