España conoce el camino para ganar a Grecia

España ya conoce el camino para ganar a Grecia. Lo ha hecho en nueve ocasiones en lo que va de siglo XXI y sin ir más lejos la última victoria tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sergio Scariolo sabe la fórmula para tumbar al equipo dirigido por Vasileios Spanoulis y liderado en cancha por la estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y este jueves quiere que sus 12 elegidos la pongan en práctica en el Spyros Kyprianou de Limasol (20:30 horas) para conseguir el pase a octavos de final del Eurobasket 2025.

Cierto es que el italiano ya no cuenta con seis de esos hombres que hicieron capaz un triunfo que ilusionó a la selección española con pasar a cuartos de los Juegos –acabó eliminada al perder el tercer partido de la fase de grupos con Canadá–, pero si hay algún seleccionador capaz de traspasar el gen competitivo de generación en generación ese es Scariolo.

Ya no están Rudy Fernández, Sergio Llull, Álex Abrines, Usman Garuba, Lorenzo Brown y Alberto Díaz, pero el seleccionador cuenta con un bloque olímpico compuesto por Santi Aldama, los hermanos Hernangómez, Darío Brizuela, Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui, al que se han sumado Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Josep Puerto, Santi Yusta, Joel Parra y Yankuba Sima.

Esos serán los encargados de llevar el peso de todo un país hacia octavos del Eurobasket si la cosa se tuerce a eso de las 16:00 horas y Bosnia y Herzegovina le gana a Georgia. Dejando a un lado el (crucial) escenario clasificatorio con el que España llegue a su quinto partido del grupo C, la selección está obligada a repetir los aciertos de aquel 30 de julio de 2024.

España 9-2 Grecia en este siglo

Ese día en el Pierre-Mauroy de Lille, España tuvo más porcentaje que Grecia en tiros de campo (27/57 a 31/70) y sobre todo supo compensar la gran actuación que se esperaba de Antetokounmpo (27 puntos y 11 rebotes) con un juego coral que tuvo a Aldama como principal baza ofensiva y defensiva (19-12).

Bien es cierto que 41 tantos llevaron la firma de jugadores que ya no están y que esta selección echa de menos expertos en lanzamientos que desatasquen situaciones como la vivida con Italia. Pero ahí estará el mérito de Scariolo, en suplantar esas ausencias sacando lo mejor de cada miembro de su plantilla.

España y Grecia se han enfrentado 11 veces en lo que va de siglo y el balance es arrollador a favor de los nuestros. Con diferencia, los más igualados fueron los tres últimos en el Eurobasket 2013 (75-79) y 2015 (73-71) y en el mencionado encuentro de los Juegos el año pasado (84-77).

«Tenemos que jugar un gran partido»

«Es un partido de máxima exigencia contra el rival más fuerte del grupo. Tiene una superestrella de nivel mundial, Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), y Sloukas (Panathinaikos, MVP de la Euroliga 2024), que es una superestrella europea contrastadísima. Grecia es un equipazo y tenemos que jugar un gran partido para competir contra ello», advirtió Scariolo, que no escondió en la previa del partido que España está «tocada».

«El equipo está un poco tocado porque físicamente se empieza a hacer notar el paso de los partidos. Y anímicamente también porque si cogíamos ese rebote de Spissu hubiéramos ganado el partido y eso duele porque estábamos cerca. Necesitaríamos toda la energía», indicó. El italiano, experto en situaciones agónicas, se ha visto obligado a trabajar a contrarreloj no sólo el aspecto técnico, sino también el mental para convencer a los suyos de que destronar a la líder del grupo es una posibilidad.