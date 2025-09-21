Mallorca-Atlético: puntos vitales para dos equipos en crisis

Puntos vitales para dos equipos en crisis. Mallorca y Atlético se ven las caras esta tarde en Son Moix con mucho en juego, porque el que pierda saldrá del estadio muy tocado. Los de Arrasate buscan su primera victoria doméstica de la temporada, mientras que los de Simeone van a por su primer triunfo fuera de casa tras un arranque bastante deficiente. Hernández Maeso e Iglesias Villanueva estarán a los mandos de un choque que va a llevar a muchos espectadores al estadio porque tanto el día como el rival invitan a disfrutar de una tarde de fútbol.

El Atlético llega al partido muy señalado a pesar de los brotes verdes que mostró en Anfield ante el Liverpool. O los confirma con una victoria en Son Moix o corre el peligro de acabar la quinta jornada a 10 puntos del líder, el Real Madrid, y esa parece ya una losa difícilmente superable que, además, podría convertitse incluso en más pesada teniendo en cuenta que el sábado próximo hay derbi en el Metropolitano.

Tampoco es un choque fácil para el Mallorca, devorado por problemas endógenos de vestuario. Arrasate reclamó ayer mayor intensidad defensiva al equipo, que ya ha encajado nueve goles en sólo cuatro jornadas. «Debemos ser tan eficaces atrás como lo fuimos el año pasado en la primera vuelta», ha insistido el técnico vasco, que es probable que hoy vuelva a la línea de cuatro. El albanés Kumbulla podría ser el sacrificado para mantener arriba a Mateo Joseph y Muriqi como dupla de delanteros. Eso sí, el que parece seguro en el once inicial es Samú Costa, en busca de mayor capacidad de recuperación y, por supuesto, sigue «castigado» Dani Rodríguez.

📋 ¡Los futbolistas que componen la expedición rojiblanca a Mallorca! 👇 pic.twitter.com/k2SWzTZ23V — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2025

Simeone, por su parte, sigue con las bajas de Baena, Almada, Giménez y Cardoso, pero por lo menos recupera a Hancko y Julián. El eslovaco entrará en el once, pero la presencia del argentino dependerá «de sus propias sensaciones», como reconoció ayer el Cholo en la rueda de prensa previa. Griezmann es quien se perfila como acompañante de la araña arriba en la delantera, pero habrá que ver como administra el entrenador el primero de los tres partidos de Liga que disputará el equipo en sólo seis días, ya que el miércoles se enfrenta al Rayo y el sábado al Real Madrid en el derbi, por lo que es probable que haya rotaciones. De momento han entrado en la convocatoria Jano Monserrate y Taufik, pero es poco probable que jueguen.

Pita Hernández Maeso, sin demasiada experiencias en choques de este tipo, mientras que en la sala VOR estará a los mandos Iglesias Villanueva, del que se puede esperar cualquier cosa, tanto para bien como -teniendo en cuenta los antecedentes- para mal. Habrá que estar preparados.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph y Muriqi.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitros: Hernández Maeso (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Son Moix, 16.15 horas.