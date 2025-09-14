Arrasate, tajante: «Dani Rodríguez ha cruzado una línea roja»

«Dani Rodríguez ha cruzado una línea roja, se me hace muy difícil contar con él», ha dicho hoy de manera tajante Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el RCDE Stadium ante el Espanyol. «Quiero ejercer bien mi profesión y él va a entrenar con nosotros, pero ha vulnerado los códigos del equipo. Espero que esto haya sido un punto de inflexión para que todos saquemos consecuencias» agregó el técnico, que por supuesto no ha incluido al gallego en la convocatoria -en la que sí entra por primera vez Maffeo- y no se espera que lo haga hasta enero. La idea del club es llegar a un acuerdo para que se marche en el próximo mercado de invierno.

La llista per a la Jornada 4 📝 pic.twitter.com/zrZduPD56C — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 14, 2025

«Hay dos comunicados que dañan al vestuario y al club. Luego se toma la decisión de abrirle el expediente y hemos ido de la mano con el club en este caso. Dani tiene contrato y está en su derecho de cumplir ese contrato», agregó Arrasate, que explicó que «hablé con él el lunes después del partido cara a cara. También hablé con el grupo y con los capitanes y creo que ellos entienden la situación».

Arrasate admitió que a nivel personal «me he sentido dolido, enfadado, triste por momentos, pero cuando tienes la conciencia tranquila eso ayuda. No son situaciones fáciles y tampoco quiero hacerme aquí la víctima, porque está claro que el más perjudicado por su comportamiento ha sido Dani Rodríguez».

«Esto es diferente a todo. Lo de Dani yo no lo había vivido nunca hasta ahora, pero seguramente es un compendio de todo. El entrenador tiene parte de culpa, el grupo quizás se haya cogido licencias que no le correspondían y el club también por no haberlo cortado. Debemos estar unidos y centrarnos exclusivamente en lo deportivo», dijo para zanjar la cuestión.

Sobre el estado en el que se encuentra el vestuario, el técnico reclamó atención al partido de mañana, aunque admitió que «por supuesto que hay mucho ruido, pero lo que hemos hecho es centrarnos en el choque ante el Espanyol. Es verdad que han pasado cosas, pero yo sólo pienso en el Espanyol».

«Hay que zanjar la crisis cuanto antes y dando un paso al frente. Si no respetas esta categoría te llevas un disgusto porque la categoría está muy complicada, lo vemos en cada jornada. Lo que está clarísimo es que el escudo está por encima de cualquier entrenador, de cualquier jugador y de cualquier aficionado», explicó.

Sobre el regrso de Maffeo afirmó que «estoy contento de que se haya solucionado. Si conseguimos recuperar su mejor versión va a ser una gran noticia para nosotros. Va en la convocatoria, y si va en la convocatoria es que contamos con él».

A por la mejor noticia posible ❤️🖤 pic.twitter.com/0xGbS2Krnd — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 14, 2025

Finalmente, surbayó sobre el choque ante el Espanyol que «el partido es muy importante, necesitamos sumar y darle continuidad a las buenas sensaciones que tuvimos en el Bernabéu. Tengo muchas ganas de ver la respuesta del equipo».