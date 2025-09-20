Arrasate: «Necesitamos recuperar nuestra fortaleza defensiva»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Atlético de Madrid en Son Moix que el equipo necesita «recuperar la fortaleza defensiva» porque, según admitió, «estamos dando demasiadas facilidades atrás». «Nuestro primer rival es el Atlético y debemos enfocarnos a ser lo más sólidos posibles, porque si no lo pagaremos caro».

«Estamos hablando de un equipo que viene de hacer un gran partido en Champions en un escenario muy complicado y que además serán más peligrosos por el hecho de que se han dejado puntos en el inicio de Liga y necesitan sumar», dijo sobre el Atlético, antes de insistir en que «debemos volver a ser solventes en casa y conceder menos. Estamos mostrando fragilidad defensiva y creo que eso nos limita mucho. La sensación es que el lunes pasado el Espanyol se puso 2-0 a favor sin hacer demasiado».

«El año pasado, sobre todo en la primera vuelta, éramos capaces de administrar bien los goles que marcábamos con un buen rendimiento defensivo. Debemos volver a eso y la culpa es de todos, empezando por el entrenador», recalcó Arrasate, que recordó que «los sistemas son importantes, pero hay intangibles en el fútbol que son incontrolables. El otro día nos metieron un gol tras un saque de banda, otro tras un saque de portería y el tercero cuando estábamos con un futbolista más. Por eso, más allá de tener un plan, lo importante es que volvamos a ser complicados para el rival».

El técnico se refirió también a Julián Álvarez, de quien dijo que «es un grandísimo jugador, pero el otro día tampoco estuvo en Anfield y marcaron dos goles. Tienen delanteros muy peligrosos, pero nosotros no vamos a cambiar el planteamiento en función de que esté un futbolista o esté otro».

Por último, en cuanto a la convocatoria de Virgili para el Mundial sub20, admitió que el extremo «se tiene que incorporar a la selección. El club ha hecho lo posible, pero de momento el lunes tiene que estar en la concentración. Mañana podemos contar con él, eso es lo importante».