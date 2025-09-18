Drama para el Mallorca: Virgili se va al Mundial sub20

Drama para el Mallorca: tal y como anunció OKBALEARES el pasado 28 de agosto, Jan Virgili se va al Mundial sub20, que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. El jugador catalán debe estar en Las Rozas el próximo lunes a las diez de la mañana para incorporarse a la concentración de la selección salvo que su club le convenza para que renuncie a la convocatoria, algo poco probable ya que se trata de un Mundial.

Virgili podrá jugar el domingo ante el Atlético pero, en función de la trayectoria de España, se perdería los cuatro siguientes partidos de Liga ante Real Sociedad, Alavés, Athletic y Sevilla. Estaría de nuevo a las órdenes de Arrasate para el choque ante el Levante en Son Moix del 26 de octubre.

Para el técnico mallorquinista es un gran problema que Virgili es, junto al mallorquín Llabrés -actualmente lesionado-, el único extremo puro que tiene en la plantilla. Perderlo ahora durante un mes es un palo muy duro para un equipo que lo necesitaba más que nunca. El Mallorca podría negarse a su convocatoria, al no tratarse de una fecha oficial FIFA, pero obligar a un jugador de apenas 19 años a renunciar a un Mundial es muy drástico ya que en Chile estarán los mejores futbolistas de su generación de todo el planeta.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮. 🌟 Con todos ustedes: la convocatoria de España para el #U20WC.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/4ku2e39fvg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

España, dirigida por Paco Gallardo, está encuadrada en el Grupo C y debutará el domingo de la semana que viene en el estadio Nacional de Chile ante Marruecos, en el que a priori parece su partido más asequible, ya que luego jugará el uno de octubre ante México y el cuatro ante Brasil. Además de Virgili, han sido convocados otros cuatro jugadores de equipos de Primera División, lo que limita aún más las posibilidades de que el extremo del Mallorca renuncie al Mundial.