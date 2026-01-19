Leyendas España visita el Bernabéu para presentar su menú personalizado con Kebah!

Leyendas España presentará mañana martes 20 (13:30 horas) su menú personalizado Kebah! en el Bernabéu Market (Box 6B) en otra acción estrella de la Asociación de Futbolistas Internacionales con su patrocinador.

Una amplia representación de Leyendas España integrada por Salva Ballesta, Patxi Salinas, Mista, Alfonso, Milla, Ito, Juanfran, Manolo, Quique Estebaranz, Rubén De la Red o Cuéllar, entre otros, acudirá a la puesta de largo y degustarán este menú exclusivo de la marca Kebah! Lab.

El menú Leyendas España, que a partir de mañana se podrá adquirir en todos los locales de Kebah! está compuesto por su receta diseñada ad hoc para este

evento elaborada cono Pan de pita (Kebab), bacon fans (salsa bacon cream, lechuga, pollo kebab, salsa cheddar, bacon crispe y cebolla crujiente), patatas

crujientes con salsa roja Kebah! y salsa de yogur, bebida, dos piezas de pollo estilo Kentucky.

Esta presentación del menú Leyendas España Kebah! se incluye dentro del plan de colaboración con el patrocinador que comenzó tras el estreno de su local de Madrid (C/Clara del Rey, 81), al que seguirán las inauguraciones que próximamente se realizarán por toda la geografía española dentro de la expansión de la marca.