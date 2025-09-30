La injusticia que impidió a una promesa española proclamarse campeón de Europa de carcross

Los actos antideportivos es una epidemia que arrasa con todas las disciplinas deportivas y que, por desgracia, pasa de generación en generación. Hace 15 días, un ejemplo claro de antideportividad y una injusticia en toda regla impidió una de las mayores promesas del automovilismo español proclamarse campeón de Europa de carcross tras una brillante trayectoria con sólo 13 años. Óscar Fuertes, hijo del ex piloto del Dakar y bicampeón de España de rallyes, llegaba tras cosechar 28 victorias consecutivas a la última prueba del campeonato, pero una acción ilegal fomentada por su máximo rival acabó con sus opciones de título.

El joven piloto madrileño acabó subcampeón por una injusticia que ya está siendo investigada por la FIA. Y es que el otro gran aspirante al campeonato ‘fichó’ a un piloto, conocido por su entorno familiar, le entregó un coche para la última prueba y este terminó echando a Óscar Fuertes de la pista, provocando su abandono y entregando en bandeja el título al otro menor.

Fuertes, que llevaba una racha espectacular comiéndole la tostada a pilotos de hasta 17 años con sólo 13, se tuvo que conformar con el subcampeonato, aunque este domingo tiene una nueva oportunidad de conquistar el título de rallycross de España. Su camino va direccionado hacia los rallyes y a este ritmo obtendrá la licencia cuanto antes, aunque actos como el ocurrido el pasado 14 de septiembre son inadmisibles en cualquier categoría.

Pese a este polémico incidente, cabe destacar la figura de un Óscar Fuertes que quizá ya sea más que una promesa a día de hoy. Un ganador cuyo récord impensable para cualquier piloto de su edad y una habilidad pocas veces vista en sus categorías le auguran un futuro apasionante. «Siempre he disfrutado de la competición y mi sueño es poder estar algún día en el Mundial de Rallies», confesó recientemente.

Óscar Fuertes mira al campeonato de España

«Se nos escapó la victoria por nada», dijo Óscar tras la injusticia acontecida en Maggiora (Italia), un día en el que los antideportivos se extralimitaron incluso fuera de la pista dañando el vehículo personal de la familia Fuertes. El próximo domingo tiene la ocasión de lograr otro triunfo más y proclamarse campeón de España.