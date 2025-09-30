Alejandro Iribas y Ángel Santos se jugarán el título de Supercars España en Jerez

Alejandro Iribas y Ángel Santos tienen a tiro el liderato del campeonato de Supercars en la última prueba (seis puntos). El circuito Ricardo Tormo (Valencia), ha albergado una cita muy especial, prueba puntuable para Supercars Iberian y Supercars España, donde se ha alcanzado el máximo de vehículos admitido en parrilla por el circuito, 45 en total para la batalla en carrera. En las primeras sesiones de libres, los de Ligier dejan claras sus intenciones y la competitividad para las dos carreras en su intento por alcanzar el liderato del campeonato.

Contra marcas como BMW, Porsche, Aston Martin, Ginetta, McLaren… el pequeño Ligier se muestra muy efectivo. En los entrenamientos clasificatorios consiguió Iribas una tercera posición para la salida de la primera carrera y Santos la quinta para la salida de la segunda carrera.

El domingo, continuando con las altísimas temperaturas de todo el fin de semana y ante casi 7.000 espectadores y retransmitido en España y Portugal el espectáculo de Supercars se ponía en marcha. Desde la tercera posición de parrilla de GTX, tomó la salida el madrileño Iribas que aún rebasado por algún adversario, su ritmo le llevó a recuperar y mantener el Ligier en tercera posición hasta el cambio de pilotos.

Tomó el relevo Santos, que con un handicap extra de parada de 10 segundos, les hizo perder posiciones, pero Santos consiguió llevar el Ligier hasta la segunda plaza bajo la bandera a cuadros. Con este resultado y los problemas del Ginetta de Luca Staccini y Gracie Mitchell y el incidente en pista del McLaren de Alfonso Colominas y Alba Vázquez, la pareja del Ligier pasó a liderar la clasificación provisional de Supercars España.

Otro carrerón de Alejandro Iribas

Con Santos al volante, este hizo una fulgurante salida para ponerse junto al grupo de cabeza de GTX, pero los incidentes en pista se multiplican, lo que obligó con 45 coches en pista, a que el coche de seguridad tuviera que salir hasta tres veces.

Tras retirarse, de nuevo el semáforo en verde, se reanudaron las batallas. El grupo que encabezó GPX, con el Porsche Cayman CS con Duarte Camelo, el BMW GT4 de Henrique Oliveira y el Ligier JS2R de Ángel Santos, comenzaban a abrir hueco del resto de los rivales y libran su particular batalla por el liderato.

Tras la parada obligatoria para hacer el cambio de piloto, es Alejandro Iribas quien plantó cara a los portugueses del Porsche y el BMW, alcanzando un ritmo de carrera altísimo y recuperando nuevamente el tiempo perdido en la parada por el hándicap acumulado por su segunda posición en la primera carrera del fin de semana.

A falta de dos vueltas, cuando Iribas luchaba por la victoria, el Porsche tocó al BMW para sacarlo de pista y este al intentar retornar en pista, se cruzó en la trayectoria de Iribas y le golpeó de forma violenta quedando ambos fuera de la carrera. Este accidente hizo que se perdiera la oportunidad de llegar líderes al último envite en Jerez.

A pesar de todo ello, fue un fin de semana positivo para el equipo Chefo Sport by PetroGold, que sumó más puntos en Valencia que sus rivales y se quedó a tan solo seis puntos del liderato, a falta de las últimas carreras de Supercars España en Jerez.

«Dentro del desafortunado resultado en la segunda carrera, quedando en 9ª posición, hemos sumado unos puntos que nos permiten recortar la diferencia que nos saca el equipo Mclaren y jugarnos el Campeonato en Jerez, ya que esos 6 puntos de diferencia, viendo el ritmo que hemos tenido mi compañero Ángel Santos y yo en las últimas 4 carreras, nos hacen pensar que si nada raro sucede, podríamos hacernos con el título en esta temporada», dijo Iribas.

La prueba final de Supercars España, será el 1 y 2 de noviembre en el circuito Ángel Nieto en Jerez de la Frontera, Cádiz. La emoción está asegurada.