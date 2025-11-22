Hamilton se hace la víctima tras quedar último: «Remontar es la historia de mi vida»

Lewis Hamilton no sólo está dando la nota esta temporada por sus nefastas actuaciones con Ferrari. El piloto británico está llamando más la atención por lo que dice fuera de la pista que por lo que hace dentro de ella, que es poco o nada. Este domingo saldrá último en la carrera del Gran Premio de Las Vegas tras caer eliminado estrepitosamente en la Q1 siendo incapaz de meter en temperatura los neumáticos de lluvia extrema.

¿Su salida? Pocas palabras y victimismo. Con una frase que además desmonta toda su trayectoria: «Remontar es la historia de mi vida». Eso afirmó un Hamilton que se acostumbró a salir siempre desde lo más alto con un coche dominador durante la época de sus títulos con Mercedes. El heptacampeón del mundo está cerrando su histórica carrera en la Fórmula 1 de una manera impensable hace unos meses.

«El primer juego de neumáticos no nos funcionó. Me costó generar calor y ponerlos a temperatura. Los neumáticos estaban congelados», explicó el inglés, que se siguió lamentando y al menos pidió perdón a Ferrari: «Y es una verdadera lástima porque los chicos hicieron un gran trabajo y también sentimos que teníamos un ritmo competitivo. No pude dar la vuelta que necesitaba».

Hamilton último y Sainz tercero

Tras el análisis, el victimismo de un Hamilton gestualmente abatido: «La historia de mi vida, estaba bien en libres 3, intentaré hacer lo que pueda desde aquí. Mañana será sobre seco, quién sabe, intentaré hacer lo mejor posible para remontar lo que pueda, parece que la historia de mi vida es remontar». Palabras del piloto que más victorias y poles atesora de la historia de la F1 y de alguien que ha adquirido una actitud de perdedor en el Mundial de 2025.

En el mismo día, el anterior dueño del asiento de Ferrari, Carlos Sainz, deslumbró al público estadounidense, que le brindó una merecida ovación tras quedar tercero en la clasificación. El español, con un Williams, saldrá tercero, mientras que su ex compañero, Charles Leclerc, lo hará desde la octava posición. Su sustituto, desde la última. Justicia poética.