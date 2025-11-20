El FBI intensifica la búsqueda de un deportista olímpico: ahora es un capo de la droga y asesino

El ex deportista Ryan Wedding se enfrenta a nuevos cargos después de que el ahora capo del narcotráfico presuntamente ordenara el asesinato de un testigo federal en Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aumentado de los 10 hasta los 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención del ex snowboarder olímpico al que han catalogado como «el Pablo Escobar moderno» y que está en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que estrecha el cerco para arrestarlo.

Kash Patel, director del FBI, afirmó que el canadiense Wedding (44 años) fue «responsable de diseñar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo sin precedentes en mucho tiempo». Por su parte, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, asegura que el ex deportista orquestó el asesinato de un testigo federal al publicar su imagen en un sitio web (The Dirty Newz) de noticias falsas.

El snowboarder, que compitió para Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, pagó 7.000 dólares por las imágenes del testigo que iba a declarar contra él. La imagen se publicó en octubre de 2024 y el testigo fue asesinado en Medellín en enero de 2025, por lo que añaden un cargo de homicidio al de tráfico de drogas y organización terrorista.

La historia de Ryan Wedding

Wedding, que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, era una promesa del deporte extremo, pero su vida tomó un giro inesperado al involucrarse en actividades criminales de gran escala. Su nombre ahora figura en la lista de los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y varios homicidios.

Después de retirarse del snowboard profesional, Wedding comenzó a involucrarse en el mundo del narcotráfico, estableciendo conexiones con poderosos cárteles. Según las investigaciones del FBI, él dirigía una red de distribución de cocaína que operaba a gran escala en Norteamérica. Se estima que movía grandes cantidades de droga desde México hasta Canadá, utilizando diversas rutas y métodos sofisticados para evadir a las autoridades.

Las autoridades estadounidenses lo han identificado como un líder dentro del tráfico de drogas, con vínculos directos con organizaciones criminales violentas. Wedding, apodado como El Jefe, no solo se encarga del suministro de narcóticos, sino que también está acusado de ordenar asesinatos para proteger sus operaciones ilícitas. La brutalidad con la que maneja su negocio ha generado un alto nivel de peligro, lo que ha llevado al FBI a incluirlo en su lista de los diez fugitivos más buscados.

Uno de los casos más impactantes que se le atribuyen ocurrió en 2018, cuando presuntamente ordenó el asesinato de un socio que intentó traicionarlo. El crimen fue ejecutado de manera calculada, lo que reflejaba el poder que Wedding había adquirido dentro del mundo del crimen organizado. Las autoridades han señalado que su organización ha sido responsable de múltiples actos de violencia en Estados Unidos y Canadá.

Su historia ha causado gran impacto en el mundo del deporte, especialmente entre quienes lo conocieron durante su carrera en el snowboard. Muchos de sus antiguos compañeros aún no pueden creer la transformación radical que tuvo su vida, pasando de ser un rider con futuro prometedor a un criminal buscado por asesinato y narcotráfico.