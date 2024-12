La Premier despide al árbitro investigado por drogas y amaño de partidos y que insultó a Klopp

La Premier League se ha cargado David Coote, el árbitro inglés que se grabó insultando a Jürgen Klopp y al Liverpool, que supuestamente esnifó cocaína durante la última Eurocopa que ganó la selección española y al que también se investiga por un supuesto amaño en un partido de 2019. Así lo ha confirmado este lunes el colegio de árbitros de la Liga inglesa (PGMOL).

«Tras concluir la investigación sobre la conducta de Coote, su trabajo en la Premier League ha concluido con efecto inmediato. Las acciones de Coote constituyen una brecha grave de su contrato», dijo el PGMOL en un comunicado, en el que también añaden que Coote puede apelar y que le ayudarán para asegurar su bienestar.

