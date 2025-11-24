Las cámaras cazan a Jenni Hermoso cantando el himno de México antes de la final entre Tigres y América

Jenni Hermoso ganó la liga mexicana -el torneo Apertura 2025-, pero antes del partido ante el América, la jugadora española de Tigres fue noticia en México por cantar (o al menos intentar) el himno de este país, en el que la futbolista española juega desde 2022, primero en el Pachuca y ahora en Tigres.

El equipo de Hermoso ganó la liga por séptima vez en su historia tras ganar por 1-0 al América, pero antes del encuentro sonó el himno de México cuando las jugadoras posaron en el habitual procedimiento antes del partido. En ese momento, Jenni Hermoso cantó el himno de México, o al menos lo intentó, algo que fue comentado en las redes sociales… para bien.

🏆 FUTFEM NUESTRA FINAL

⏱️ 0′ | 🐯 TIG (3) 0-0 (3) 🦅

Ya suena el himno más bello en el Volcán… y la piel se enchina previo al arranque de nuestra final. ⚽️✨ 📺 La fiesta apenas empieza, síguela EN VIVO 👉 https://t.co/bKc1FPoSio 🎥💜#FutFemNuestraFinal #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/FJmKPDyIh0 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 23, 2025

Aficionados del Tigres destacaron que esta es también una forma de integración de Jenni Hermoso a México. La jugadora española tiene que estar esta semana en Madrid, ya que se concentra la selección femenina para preparar la final de la Liga de las Naciones. España se medirá a Alemania en una eliminatoria a doble partido, este viernes en Kaiserlauten y el próximo martes en el Metropolitano.

Jenni Hermoso está convocada por Sonia Bermúdez. Una vez que cambió la seleccionadora nacional, la futbolista de Tigres volvió al combinado nacional. Con Montse Tomé, Hermoso no iba con España, también lógico a tenor de sus datos futbolísticos, pobres para ser internacional. Pero en esta nueva etapa, Bermúdez sí llama a la jugadora que se hizo mundialmente famosa por el beso que le dio Luis Rubiales en la final del Mundial.

En lo deportivo, Jenni Hermoso ganó su primer campeonato en México, algo que tenía pendiente desde su llegada al fútbol de este país hace tres años. «No ganar en México era una espinita que tenía ahí, y qué mejor que con el equipo que quería, llevando a Tigres en el corazón y estoy muy feliz de poder conseguirlo con estas compañeras que son la hostia», dijo la futbolista española tras este éxito en el fútbol de México.