El Atlético-Osasuna no falla en la protesta contra del partido de Miami y Tebas tampoco con la censura

La guerra de los jugadores de la Liga contra el presidente del campeonato, Javier Tebas, continúa y en el último partido de este sábado también se respetaron los 15 primeros segundos de parón en protesta de llevar el Villarreal-Barcelona a Miami. Atlético de Madrid y Osasuna pactaron esa breve pausa y la retransmisión del encuentro volvió a ocultarla con un plano aéreo del Metropolitano.

Además, varios aficionados del Atlético cantaron «¡Tebas vete ya!», un cántico que se viene reproduciendo durante los últimos años en casi todos los estadios de Primera y Segunda División. De momento, el pleno es total en la jornada 10, ya que en los cinco partidos disputados hasta el momento los 22 titulares han seguido esta iniciativa.

Oviedo-Espanyol, Sevilla-Mallorca, Barcelona-Girona, Villarreal-Betis y ahora Atlético Osasuna. Todos los equipos están protestando contra Tebas, incluso los dos que viajarán a Miami a finales de diciembre. Y el presidente, mientras tanto, ordena a las televisiones con derechos que censuren esta manifestación de los protagonistas de su Liga.