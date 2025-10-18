Atlético-Osasuna: una victoria innegociable

Una victoria innegociable: así encara el Atlético el partido de esta noche ante Osasuna, obligado a sumar de a tres si no quiere acabar la jornada, en función de los otros resultados, con una diferencia superior a 10 puntos con respecto al líder. Sin embargo una cosa son los deseos y otra las realidades y la estadística demuestra que los navarros venden muy cara su piel en cada visita a territorio rojiblanco, y si no ahí está el 1-4 de hace dos temporadas para atestiguarlo.

Condicionado por el regreso escalonado de los internacionales y por el hecho de haber podido efectuar tan sólo un entrenamiento con toda la plantilla, Simeone deberá medir mucho sus pasos a la hora de confeccionar la alineación porque no puede dejar de ganar, pero tampoco puede exponerse a lesiones musculares ante el exigente calendario que se le presenta, con la visita al Arsenal a la vuelta de la esquina. En consecuencia es factible que haya cambios y que algunos de los jugadores claves arranquen desde el banquillo.

No están Cardoso, lesionado, ni Lenglet, sancionado, pero vuelve Almada, que tiene opciones de ser titular. Lo mismo que Álex Baena, que está ya a punto de caramelo, como demostró con la selección española. Averiguar la alineación que tiene en la cabeza Simeone es un verdadero ejercicio de ingenio porque hay tantas posibilidades como combinciones para acertar el cubo de Rubik.

Osasuna, con Alessio Lisci en el banquillo, no sabe aún lo que es puntuar fuera de casa aunque, curiosamente, el italiano presenta un bagaje positivo ante el Cholo, fruto de su breve estancia en el Levante. Tras una magnífica temporada en el Mirandés, Lisci afronta el reto de demostrar si todas las maravillas que se cuentan sobre él son ciertas. Hoy se presenta con esta intención en el majestuoso teatro del estadio Metropolitano.

Pita el internacional De Burgos Bengoechea, de no demasiado buen recuerdo por aquí tras el Atlético-Barcelona de Liga de la pasada temporada. En el VAR estará Figueroa Vázquez, con todo el peligro que eso conlleva, y en la grada se espera una notable afluencia de espectadores. Si no está lleno el Metropolitano, lo va a rozar.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Galán, Koke, Almada, Barrios, Álex Baena, Julián Álvarez y Griezmann.

Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, Herrando. Bretones, Moi Gómez, Torró, Moncayola, Becker y Budimir.

Árbitros: De Burgos Bengoechea (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.