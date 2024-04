Araujo está sentenciado y el Barça lo venderá «al que más pague»

El Barcelona comunicará esta semana a los agentes de Ronald Araujo que es transferible y que le quieren traspasar este verano. El Bayern, que ya ofreció 100 millones por él en invierno, es el mejor colocado para ficharle pero el Barça escuchará todas las ofertas y lo venderá al mejor postor.

Ronald Araujo está sentenciado. El uruguayo no seguirá en el Barcelona la próxima temporada. El club azulgrana necesita vender al menos a uno de sus mejores futbolistas, de los más cotizados, y el central es el elegido por los dirigentes del Barça. Araujo se va porque su club tiene que hacer caja para garantizar su propia supervivencia ante una situación económica de quiebra técnica.

💥 #Exclusiva de @eduardoinda en @elchiringuitotv El Barcelona da prioridad a Cubarsí y pone en venta a Araujohttps://t.co/EAYJfLJUCc — okdiario.com (@okdiario) March 19, 2024

Su expulsión ante el PSG, en la jugada que marcó la eliminatoria contra el Barcelona, ha sido el último clavo del ataúd de Ronald Araujo, un central que siempre ha sido visto con enormes sospechas en el entorno azulgrana porque no encaja demasiado en lo que llama “ADN Barça”. Además, la irrupción de Pau Cubarsí precisamente en esa demarcación ayuda al club de Laporta a hacer caja con el uruguayo.

Ronald Araujo es uno de los centrales más cotizados del mundo y el Barcelona lo sabe. Por eso Joan Laporta pretende traspasarlo “al que más ofrezca”, aunque ahí el jugador uruguayo, que tiene contrato en vigor hasta 2026, tendrá mucho que decir porque será él quien elija su destino y no el Barça.

Caja con Araujo

A sus 25 años recién cumplidos, Ronald Araujo tiene por delante las mejores temporadas de su carrera y los grandes clubes europeos lo saben. Pero también conocen de sobra la ruinosa situación económica del Barcelona, que le coloca en una complicadísima posición a la hora de negociar con los potenciales compradores del uruguayo.

Transfermarkt le otorga un valor de mercado de 70 millones y el Bayern, el equipo que más se ha movido hasta ahora para fichar a Ronald Araujo, llegó a ofrecer tres cifras por el uruguayo en el pasado mercado invernal. El Barcelona entonces se cerró en banda porque lo consideraba uno de sus intocables. Ahora todo ha cambiado.

Su lío con Gundogan, que le criticó públicamente tras su expulsión ante el PSG, también ha erosionado la figura de Araujo. Primero porque el que cometió el error en el campo fue el uruguayo. Segundo, porque su reacción no fue proporcional a las críticas de sus compañeros cuando dijo aquello de “sobre Gundogan no hablo porque yo tengo códigos”. Y eso que Araujo trató de zanjar el asunto tras el Clásico. “Lo hablamos, me pidió perdón y no más”, manifestó el central charrúa.

La fractura que provocó el caso Araujo en el vestuario se va a llevar por delante al uruguayo. Eso y las urgencias económicas de un Barcelona que tiene que reconstruirse en precario un verano más. El central puede ejercer de palanca a poco que alguno de sus pretendientes sea capaz de poner tres cifras sobre la mesa.

El Barcelona ya tiene sustituto para Araujo si le vende al Bayern https://t.co/hANOGmmihT — okdiario.com (@okdiario) February 26, 2024

Será decisivo en el futuro de Ronald Araujo su representante, Edmundo Kabchi, un venezolano nacido en el estado Bolívar con sangre libanesa. Kabchi, que también representa al técnico del Brighton, Roberto de Zerbi, por el que se interesó el Barça, ya fue clave durante el proceso para renovar el contrato del central charrúa en abril de 2022. Junto a Edoardo Crnjar, el otro agente de Araujo, decidirán el mejor camino que debe seguir para uno de los mejores centrales del mundo.