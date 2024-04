El Barcelona saca a Gündogan a pedir disculpas tras la guerra civil del vestuario

El Barcelona ha querido apagar el incendio generado en su vestuario tras la eliminación en Champions League y ha sacado ante sus propios medios oficiales a Ilkay Gündogan a hablar antes del Clásico. El centrocampista alemán ha dejado claro que fue «una derrota muy dura», «decepcionante» y una «noche frustrante», pero que servirá a «los más jóvenes» como «motivación para hacerlo mejor» en un futuro.

De esta forma, el veterano futbolista del conjunto culé ha tratado de cerrar la brecha abierta tras las duras palabras dedicadas a Ronald Araujo el pasado martes, tras caer contra el PSG, y que fueron respondidas por el propio uruguayo. Con el Clásico en el horizonte, el conjunto culé ha abierto a los medios la posibilidad de hablar con sus futbolistas y en los suyos propios han decidido sacar una minientrevista con Gündogan.

Si el otro día el germano incidía en los errores, ahora se ha retractado y afirma que lo sucedido en Montjuic «puede pasar», excusándose en los más jóvenes de la plantilla. «Lo más importante es saber que un partido del PSG puede pasar, sobre todo para un equipo como el nuestro, con jugadores tan jóvenes, y sobre todo sin experiencia en esta competición con pocas eliminatorias disputadas», ha desvelado.

Gündogan no ha dudado en afirmar que «toda la frustración y la decepción» que sintieron tras caer en Champions, «es algo que podremos aprovechar todos los futbolistas, sobre todo los más jóvenes, que pueden utilizarlo como motivación para hacerlo mejor». El futbolista da por hecho que les servirá de aprendizaje de cara al futuro: «El próximo año, cuando regreses, en circunstancias similares, se darán cuenta aquello que pasó y evitar los errores que has hecho en el pasado».

A pesar de ello, no cree que la Champions deba obsesionar al club, puesto que afirma que él, de todas las veces que la ha disputado, únicamente la ganó el pasado curso, con el Manchester City: «Yo por ejemplo he disputado la Champions creo que 12 veces, unas 12 temporadas, más o menos, no lo tengo claro, y sólo la he ganado una vez».

Gündogan cree en el Barcelona para el Clásico

Se ha referido al partido que tienen por delante este fin de semana. Sin tiempo apenas para digerir la eliminación europea, el Barcelona buscará meterse en la pelea por la Liga en un Clásico en el que Gündogan ya sabe lo que es marcar: «Tenemos muchas ganas de Clásico. A veces el fútbol es divertido porque hace dos días sufrimos una derrota muy dura, muy decepcionante, una noche frustrante. Pero ahora viene un partido enorme, un gran partido. Uno de los partidos más grandes que se pueden ver en el fútbol europeo. Y tenemos muchas ganas».

Por el momento, aún no ha podido ganar al Real Madrid, a pesar de que marcó en el primer encuentro: «Fue un privilegio marcarle al Real Madrid, además fue mi primer gol. Lástima del resultado porque al final el gol no sirvió para ganar. Hubiera preferido no marcar y ganar el partido, obviamente. Recuerdo que tuvimos muchas oportunidades, especialmente en la primera parte, pudimos haber marcado dos o tres goles más, pero no lo hicimos».

Tiene claro que no será sencillo ganar en el Santiago Bernabéu, pero no lo descarta. Sabe que la clave está en «aprovechar» las oportunidades y, sobre todo, «conceder muy pocas porque es una de sus grandes cualidades, si tienen una ocasión, aunque sea poco clara, te pueden hacer gol». De lo que sí está convencido el jugador del Barcelona es que de la victoria en el Clásico dependen las opciones para pelear por el título: «Es el último camino que nos queda para intentar aún ganar la Liga. Tenemos que dar nuestra mejor versión».