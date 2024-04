Así se divide el vestuario del Barcelona tras la guerra Gündogan-Araujo

La guerra civil que ha generado la eliminación del Barcelona en la Champions League ante el Paris Saint Germain con los fragantes errores de Ronald Araujo y Joao Cancelo y las incendiarias declaraciones de Ilkay Gündogan han dejado ver fracturas en el vestuario, completamente roto y dividido como se ha podido apreciar con las últimas declaraciones cruzadas.

El vestuario del Barcelona, en plena transformación en los últimos años con muchos cambios, está dividido por bandos que a la hora de la verdad pesan ante cualquier cisma entorno como el vivido estos días. Las relaciones personales que se han ido forjando en los últimos años y meses tienen su peso y son más que visibles cuando suceden este tipo de situaciones, con un fuerte varapalo deportivo y jugadores que no se muerden la lengua ante los micrófonos.

La tensión en el vestuario del Barcelona es total y llevó incluso a Xavi Hernández a tomar medidas radicales este pasado jueves, con la cancelación del entrenamiento que estaba previsto a pocas horas de otro duelo trascendental para los culés, el último que les queda ya en el horizonte de la presente temporada, el Clásico ante el Real Madrid, última bala para seguir vivos por el título liguero.

La situación en el vestuario, más allá del duro palo por la eliminación ante el PSG, se vio comprometida por las declaraciones de Gündogan señalando las acciones de Araujo y Cancelo, afirmando que «se lo regalamos al PSG». «En estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno», mencionaba Gündogan, que ha encontrado oposición por parte no sólo de Araujo, sino también pullas de Sergi Roberto y Jules Koundé.

«Prefiero guardarme para mí lo que pienso sobre las declaraciones de Gündogan. Tengo códigos y valores que hay que respetarlos», respondía este jueves Araujo a las palabras del alemán, algo a lo que ya hicieron referencia en sus redes sociales Koundé, afirmando que «ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre», al igual que Sergi Roberto, que pedía unidad: «Ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos».

Los clanes en el vestuario

El núcleo español está muy unido en estos momentos. Los Sergi Roberto, Pedri, Gavi, Ferran, Marcos Alonso e Íñigo Martínez son una piña conjunta y el buen rollo fluye entre ellos, sin fisuras aparentes, situación parecida a los jugadores de La Masía, que forman otro bloque sólido aunque ajeno a cualquier tensión, como son los Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí, Fort, Guiu o Casadó.

Por otro lado, el idioma y la veteranía forja otros grupos. Por ejemplo con extranjeros como Lewandowski, Gündogan o Christensen, por un lado –especialmente los dos primeros por su relación previa en el BVB–, pero también Ter Stegen, Frenkie de Jong o el propio Sergi Roberto, que llevan ya muchos años compartiendo vestuario. También están los portugueses, los ‘Joaos’, Cancelo y Félix, que suelen estar junto y más afines a los jóvenes. También Vitor Roque y Raphinha, los dos brasileños, que comparten mucho también con Ronald Araujo por la buena relación del uruguayo con el extremo.