Xavi anula el entrenamiento del Barcelona en plena guerra civil en el vestuario

La eliminación del Barça ante el Paris Saint Germain en los cuartos de final de la Champions League va a traer cola. Pero especialmente más por cómo se dio que por la eliminación en sí. Los errores individuales del Barcelona fueron los que llevaron al equipo a una situación extrema, la expulsión de Ronald Araujo a falta de una hora de partido y el infantil penalti de Joao Cancelo condenaron cualquier opción del equipo en inferioridad. Todo esto provocó que, entre otros, Ilkay Gündogan manifestara su malestar por ello y que en el vestuario del Barcelona se vive ahora una guerra civil que ha llevado a Xavi Hernández a anular el entrenamiento de este jueves.

«Se lo regalamos al PSG de la forma más fácil», esas fueron las declaraciones de Gündogan que han generado un gran cisma en el vestuario del Barcelona donde se han generado dos bandos claro: uno que justifica, comparte y entiende las declaraciones del alemán y otro que, como ya sucedió tras la derrota ante el Clásico, no le apoya y apuesta porque las críticas y reproches queden de puertas para adentro y no ante el micrófono de los medios de comunicación.

En sus palabras, Gündogan hacía alusión a las concesiones del equipo, a cómo se regalaron tanto con la expulsión de Araujo como con el penalti que provocó Joao Cancelo, dos acciones puntuales e individuales que comprometieron sobremanera al resto, sentenciando: «Es difícil decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no… Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido».

Pero las palabras de Gündogan, pese a que han contado con el apoyo de parte del vestuario, se han encontrado con mensajes cruzados. Tanto Jules Koundé como Sergi Roberto, a través de publicaciones en las redes sociales, manifestaron su desacuerdo con las palabras del alemán. «Una decepción inmensa no clasificarse para las semis cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo culers», escribía el central francés, en alusión a que el equipo gana y pierde, todos a uno, algo muy similar a lo que compartió el capitán: «Ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos».

Mucha división en el vestuario

Pero es que las reacciones no han quedado ahí, hasta la mujer del propio Gündogan, Sara, ha salido al paso tras las críticas hacia el alemán en las redes, compartiendo un publicación de la Champions League que logró con el City el pasado año: «Este hombre es un tipo que trabaja duro y sus opiniones futbolísticas apuntan a mejorar y está dándolo todo por este equipo. Su mentalidad es una mentalidad triple».

Ante toda esta situación de frustración, críticas, presión y malos rollos en el vestuario culé, Xavi ha optado por anular el entrenamiento del Barcelona de este jueves, al que solamente se han presentado tres jugadores de forma voluntaria: Gavi, Pedri y Sergi Roberto.

Pese a que el Barça se juega el partido más importante de la temporada ante el Real Madrid en el Clásico, único título en el que están vivos y con ocho puntos de diferencia con los blancos, el técnico ha decidido suspender el entrenamiento, dar descanso y tiempo para que sus futbolistas cambien el chip y reinicien su mental. Los blancos llegarán con el pecho henchido tras el pase a semifinales y necesita que todos sus jugadores olviden cuanto ante lo sucedido y cualquier tipo de rencilla interna.