Marcos López nos trae su particular análisis de la victoria del Paris Saint Germain en los cuartos de final de la Champions League frente al Barcelona. Nuestro analista descubre los secretos que llevaron a Luis Enrique a ser profeta frente a su ex equipo y también nos desvela los errores que cometió el equipo culé para no cumplir su objetivo de mantener la ventaja que obtuvieron en el Parque de los Príncipes.