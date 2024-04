Araujo hace saltar por los aires el vestuario del Barça: «¿Gündogan? Los códigos hay que respetarlos»

Ronald Araujo ha respondido a la acusación directa de Ilkay Gündogan tras la eliminación del Barça en la Champions League a manos del PSG. Las críticas del mediocentro, poniendo en el foco al uruguayo como uno de los culpables de la derrota del equipo tras su expulsión, no han sentado nada bien al charrúa, que ha respondido tildando de falta de «códigos y valores» al germano en otro capítulo más de la guerra civil que se vive en estas horas en el vestuario del Barcelona, a pocos días de otro partido crucial para ellos ante el Real Madrid, Clásico por seguir vivos en La Liga.

Ha sido durante la presentación del libro relatos solidarios del Deporte, destinado para la Fundación Oncológica Infantil Enriqueta Villavecchia, y que comparte como padrino con su compatriota Christian Stuani, cuando Araujo ha hablado sobre las palabras de Gündogan criticando no sólo la acción del central, sino también de Joao Cancelo por su penalti.

«Prefiero guardarme para mí lo que pienso sobre las declaraciones de Gündogan. Tengo códigos y valores que hay que respetarlos», espetaba Araujo sobre las palabras del alemán, sin querer entrar de lleno al trapo pero haciendo claras alusiones a que su compañero no mostró esos códigos ni valores a los que hace alusión con sus declaraciones. Fue lo último que dijo sobre las palabras del mediocentro, ya que siendo repreguntado fue esquivo: «Ya he respondido esa pregunta».

«Triste por la eliminación, como todos los culés. Teníamos en nuestra mano clasificarnos y hay tristeza. La jugada es fortuita, es 50 y 50. Si el árbitro no la cobra, no pasa nada pero, si la cobra, me tiene que expulsar», fue la reflexión de Araujo sobre su polémica acción que conllevó a su expulsión y que dejó con diez a los culés, aunque rechazó ser el culpable de todo: «Responsable, responsable, no. Obviamente condiciona el partido porque nos quedamos con diez, después hay muchas cosas del partido en sí. Cuando ya salgo es una condición importante porque sé lo que puedo aportar y ayudar cuando estoy dentro de la cancha. Estoy agradecido a los culés que siempre me mandan mensajes, cuando salí tras el partido me gritaban uruguayo, uruguayo».

Araujo carga contra Gündogan

El uruguayo optó rápido por cambiar de tercio y pensar ya en lo que viene y no en lo que ha pasado ya, pensando en el Clásico y el duelo frente al Real Madrid: «Tenemos que cambiar la mentalidad, sabemos que tenemos una chance de poder colarnos en LaLiga, que es la competición que nos queda, y vamos con todo el domingo». Además, el charrúa se ve con opciones aún del título liguero: «Tenemos opciones matemáticas y hay que ir a pelear hasta el final. Si el domingo ganamos, recortaremos puntos y pelearemos por LaLiga que es el torneo que nos queda. El Real Madrid tiene tiempo de descansar para llegar bien al partido».

También habló de su renovación Araujo, que todavía no está cerrada ni mucho menos pero dio tranquilidad a los culés mencionando que de momento «va bien» y que ya «iniciaron con mi gente las conversaciones» para ampliar su contrato: «Estábamos pensando en estos partidos, en lo que queda y se sentarán ya al final de curso. Siempre se habla de mi futuro y siempre se hablará. Estoy muy contento en el Barcelona, mi familia está feliz. Siempre que salgo a la cancha lo demuestro. Las ganas, la energía de querer ayudar y lo voy a dar todo hasta el final».