El Bayern mete el freno con Araujo… hasta verano

El Bayern de Múnich ha entendido que este invierno no podrá contar con Ronald Araujo como planeaban desde la secretaría técnica. El club bávaro lleva ya varias semanas sondeando la posibilidad de cerrar en este próximo mercado que abrirá el 1 de enero de 2024 al central uruguayo del Barcelona, pero se ha topado con el fuerte cerrojo de un conjunto blaugrana que no quiere ni oír hablar de su salida y con el propio jugador que considera que ahora mismo no es el momento. Y es a eso a lo que se agarran en Alemania: ahora no, en verano sí.

En los planes del Bayern de Múnich, tal y como visualizan la plantilla que está por venir en los próximos años sus pesos pesados, el director deportivo Christoph Freund y su entrenador Thomas Tuchel, la figura de Ronald Araujo es clave. Consideran que es un central capacitado para liderar y que encajaría a la perfección en lo que necesitan y en la Bundesliga.

El central uruguayo, desde su irrupción en el primer equipo del Barça, ha ido creciendo como la espuma gracias a su poderío físico y a los minutos que ha ido acumulando en las últimas temporadas en el primer nivel hasta el punto de ser uno de los centrales con mayor proyección a sus 24 años.

Desde hace varias semanas se conoce que el Bayern ha puesto su diana en Araujo y está trabajando para acercar posturas, conocer la disposición del uruguayo para luego dar el paso de ofertar al Barça por él. Sky Sports, el mismo medio que avanzó el interés, explica ahora que el conjunto alemán ha dado por hecho que no podrá aspirar este mercado invernal a su fichaje, principalmente porque el futbolista no considera que sea éste el momento de salir del Barcelona, implicado en la delicada situación deportiva de los de Xavi Hernández.

Pero el mismo medio apunta a que desde el Bayern, tras estas semanas valorando el fichaje de Araujo y lanzando sus redes, consideran que ven opciones en que sí consigan su traspaso en verano. Desde el club bávaro planean estructurar una oferta económica que no puedan rechazar en la cúpula blaugrana, en un momento muy delicado a nivel financiero. Estamos hablando de una oferta de 100 millones de euros por el fichaje de Araujo, cantidad que difícilmente podría rechazar un Barça necesitado precisamente de millones, de muchos millones.

El propio Araujo, tras el partido disputado ante el Almería donde lograron sumar tres puntos pese a la paupérrima primera parte del equipo, muy criticada por Xavi, destacó en sus redes lo logrado y dejó un mensaje encubierta, mentalizado en el Barça y lo que está por venir en 2024: «Acabamos el último partido del año con una victoria, a pesar de que los últimos resultados no fueron los mejores. Estoy convencido y confiado en que los buenos resultados llegarán, gracias a todos los que siempre nos apoyan. Ahora toca descansar unos días y regresar con todo en este 2024».

El Barça tiene ahora mismo a buen recaudo a Araujo, con una renovación reciente que le aseguró su continuidad hasta 2026 y una cláusula de mil millones de euros, que espanta prácticamente a cualquier club si los culés no abren una negociación por él. El futbolista en cualquier caso, según la última actualización de Transfermarkt, está tasado en 70 millones de euros, muy lejos del valor de su cláusula, y algo por debajo de lo que están dispuesto a pagar el próximo verano en Alemania.

Así, Araujo espera que la situación deportiva en el Barça se encauce a partir de este próximo año tras un final de 2023 bastante agridulce en cuanto a juego y resultados, con un runrún en torno al entrenador cada vez más pronunciado. La segunda parte de la temporada, en la que realmente se juegan las cosas en Europa y la Liga, será posiblemente desde donde el uruguayo tome una decisión de futuro, planteándose dónde está su lugar en su objetivo ambicioso de ganar títulos, ya sea en el Barça, el club donde ha crecido, u otro club que aspire a más con mayor solvencia.

Los números de Araujo

Ronald Araujo suma ya 129 partidos con el Barcelona desde que subió al primer equipo tras pasar por el filial, donde disputó 44 choques. Durante todo este tiempo en la élite ha logrado ocho goles, tres asistencias y ha visto 23 amarillas y dos tarjetas rojas. Acumula un total de 9.631 minutos de juego. Pese a que debutó en 2019, en Europa sólo suma 20 partidos, 13 de Champions y 7 de Europa League, donde no ha logrado ni goles ni asistencias hasta la fecha.

El futbolista se ha consagrado como central diestro, aunque también ha sido utilizado en varias ocasiones, especialmente por Xavi Hernández, como lateral diestro. Fue muy alabado de hecho en el último Clásico ante el Real Madrid por frenar a Vinicius, pese a que finalmente los blancos lograran dominar con un excelente actuación de Jude Bellingham.