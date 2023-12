El Manchester United se une a la puja por Araujo

El Manchester United se une al Bayern de Múnich en la puja de grandes clubes que han contactado con el entorno de Ronald Araujo. Los red devils estarían dispuestos a poner sobre la mesa una oferta de 100 millones para fichar al central del Barcelona. La entidad azulgrana le considera la pieza más valiosa e insustituible de su zaga por su fiabilidad y versatilidad.

Ronald Araujo, que tiene contrato en vigor con el Barcelona hasta 2026 y 1.000 millones de euros de cláusula de rescisión, no está entre los jugadores mejor pagados de la plantilla de Xavi Hernández. El uruguayo, que se ha convertido en uno de los mejores y más cotizados centrales del mundo, gana unos 7,4 millones netos por temporada en el club azulgrana.

El Manchester United está dispuesto a duplicarle el sueldo y llegar a los 15 millones de euros netos al año, unas cifras a las que el Barça no podría alcanzar en ningún, aunque el club de Joan Laporta podría ofrecer a Ronald Araujo otra mejora y ampliación de contrato a final de temporada para retener a uno de los mejores centrales del mundo.

Los red devils no son el primer gran club europeo que se ha fijado en Ronald Araujo que, a sus 24 años, es ya uno de los mejores centrales del planeta y aún con un gran margen de crecimiento. Hace semanas fue el Bayern de Múnich el que tanteó al entorno del central uruguayo para incorporarlo a sus filas. Ahora es el United y después podrían venir otros grandes trasatlánticos del fútbol europeo conocedores de la grave situación económica que atraviesa el club presidido por Laporta.

Araujo, el anti-Vinicius

Ronald Araujo, cuyo rendimiento en el Barcelona en las pasadas temporadas ha sido espectacular a pesar de su tendencia a las lesiones musculares, se ha convertido en uno de los pilares de Xavi Hernández. De hecho, la columna vertebral del equipo azulgrana comienza en Ter Stegen y sigue por el uruguayo, un jugador con madera de líder y polivalencia para actuar como central o como lateral derecho.

Precisamente al lateral derecho es hacia donde le conduce Xavi Hernández cada vez que se enfrenta al Real Madrid para ejercer la labor de sombra de Vinicius. Ronald Araujo es, sin lugar a dudas, el futbolista que mejor ha sabido marcar al brasileño. De todos sus duelos Vinicius sólo salió victorioso en el duelo de Copa del Rey en el Camp Nou de la pasada temporada.

Esta temporada Ronald Araujo ha disputado 13 partidos con el Barcelona y ha sido el jugador más regular de una defensa que no ha mostrado el rendimiento espectacular de la pasada temporada, clave en la conquista de la Liga. Sin embargo, las actuaciones del uruguayo han seguido llamando la atención de los grandes clubes europeos.

De momento, Ronald Araujo no quiere oír cantos de sirena y se mantiene fiel al Barcelona, pero si el club catalán no mejora sus condiciones económicas a final de temporada, el uruguayo podría verse tentado por algunas de las ofertas que tiene sobre la mesa y al Barça no le resultaría nada fácil rechazar una propuesta de tres cifras por su central.