Ter Stegen podría pasar por el quirófano por sus problemas de espalda

Ter Stegen podría pasar por quirófano por sus problemas de espalda. Xavi Hernández dejó un mensaje de pesimismo en la rueda de prensa tras la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid. El tratamiento conservador que se está aplicando sobre el portero alemán no está funcionando y es por ello que el club azulgrana y el futbolista ya no descartan cambiar sus planes.

«Marc tiene molestias en la espalda y vamos a ver esta semana cómo está la cosa, cualquier cosa que tengamos que anunciar ya lo diremos. Tiene esas molestias que no acaba de hacer limpio y vamos a ver», comentó Xavi Hernández en la rueda de prensa del Estadio Olímpico de Montjuic tras el Barcelona-Atlético.

Y es que Ter Stegen tuvo que abandonar la concentración de Alemania en el último parón de selecciones por unas molestias en su espalda. Sin disputar ni un minuto con la ‘Mannschaft’, el segundo capitán azulgrana regresó a Barcelona para comenzar un tratamiento conservador basado en fisioterapia y reposo. Desde entonces se ha perdido los partidos de Rayo Vallecano, Oporto y Atlético de Madrid y las sensaciones siguen sin ser buenas.

Por ello, el diario Sport informa que el Barcelona y Ter Stegen ya no descartan la posibilidad de pasar por el quirófano. No obstante, la decisión no está tomada al cien por cien y se valora también otras opciones. Xavi Hernández se encargó en rueda de prensa de informar que notificarían cualquier decisión en los próximos días.

Todas las opciones

Pasar por el quirófano parece que es la opción más recomendada por los médicos ya que la operación no reviste demasiada dificultad ni le alejará de los terrenos de juego durante mucho tiempo. El objetivo de esta medida sería quitar presión entre las vértebras y cuyo tiempo de recuperación oscila entre las cuatro y seis semanas. Teniendo en cuenta que en pocos días se llevará a cabo el parón por Navidad, el alemán no se perdería un gran número de partidos.

Antes de este nuevo parón por vacaciones, el Barcelona tendrá cuatro partidos más. El primero y más próximo es el de Girona este domingo 10 de diciembre en Montjuic. Tres días más tarde el equipo viajará a Amberes para disputar el último encuentro de la fase de grupos de la Champions League. A final de esa semana se enfrentarán en Mestalla al Valencia para que cuatro días más tarde lo hagan ante el Almería el 20 de diciembre.

Después, la competición parará y en el caso del Barcelona no volverá a los terrenos de juego hasta el 4 de enero contra Las Palmas. Un mes contando desde este lunes donde el alemán podría ir recuperándose de una posible operación de espalda. No obstante, existen otras opciones a considerar.

La menos agresiva y más conservadora es la de seguir con el tratamiento de rehabilitación, descanso y fisioterapia con el objetivo de ir desapareciendo el dolor de espalda. Un tratamiento que ya se ha visto que no está dando los resultados esperados y por el que club y jugador están valorando otras vías de recuperación.