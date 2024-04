El Bayern de Múnich da el paso y llama a Zidane tras la debacle en la Bundesliga

Entre 2013 y 2023, durante 11 años, el rey en Alemania siempre fue el mismo, el Bayern de Múnich. Durante todo este tiempo ha habido muchos clubes que le han plantado cara, especialmente el Borussia Dortmund, aunque también el RB Leipzig o el Wolfsburgo. No ha sido hasta este año, con la llegada de Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, cuando ha llegado el fin de su supremacía con la consecución del título de Bundesliga. Se avecinan cambios profundos en el club bávaro, especialmente con la salida ya consabida de Thomas Tuchel del banquillo y en búsqueda activa de un relevo que lidere el nuevo proyecto: Zinedine Zidane está en las quinielas del Bayern.

Con 15 puntos aún por disputarse, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es ya campeón y tiene a tiro uno de los puntajes más brillantes de la historia de la competición, con 79 puntos y proyectando la posibilidad de alcanzar los 94 en una competición de sólo 34 jornadas… Con la renovación del vasco y su continuidad en el Leverkusen, el Bayern perdió uno de sus candidatos predilectos para relevar a Thomas Tuchel y ahora está obligado a contemplar otras opciones y competir por el mejor técnico que esté a su alcance, es por eso que ya se han puesto en contacto con Zidane.

En los últimos días, el Bayern habría iniciado los contactos con el entorno de Zinedine Zidane para conocer qué disposición tiene éste a esta posibilidad, a la de volver a los banquillos tras unos años parado tras ganarlo todo con el Real Madrid y a la espera de la llamada de una selección francesa que se le resiste, con Didier Deschamps bien agarrado al cargo al menos hasta 2026.

De esos contactos, como desvela el diario Bild, no se conoce aún una respuesta firme de Zidane, sólo que el Bayern contactó con el asesor del francés para conocer si éste se imaginaba entrenando en el Allianz Arena y en la Bundesliga. La barrera del idioma puede ser algo determinante en esta historia, ya que Zidane sólo habla francés y español, no domina el inglés y no habla alemán.

El Bayern quiere a Zidane

En cualquier caso, como menciona el rotativo germano, la posibilidad de Zidane se lleva contemplando desde hace tiempo en el Bayern, está encima de la mesa desde que se conoció la salida de Tuchel y que se ha valorado la posibilidad incluso de contar con Frank Ribéry como segundo del tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid.

Al parecer, la barrera del idioma no es un inconveniente para los dirigentes del Bayern de Múnich, ya que ya Tuchel desarrollaba parte de sus entrenamiento en inglés, aunque éste tampoco es uno de los idiomas que domine Zidane, algo que podría cambiar con Ribéry, que estuvo 12 temporadas en Alemania. Al parecer, el entrenador francés ya habría preguntado a algunos de sus conocidos y amigos sobre el Bayern, su entorno y las condiciones que ofrece la entidad bávara, mostrando interés.

En cualquier caso, el nombre de Zinedine Zidane no es el único que tiene encima de la mesa el Bayern en estos momentos. Tras la negativa de Xabi Alonso, el club también tiene abiertas y puestas muchas esperanzas en que salga adelante la opción de Julian Nagelsmann, que actualmente tiene contrato con la selección alemana hasta esta próxima Eurocopa. Además de Nagelsmann y Zidane, el Bayern de Múnich también contempla a Roberto De Zerbi, actual entrenador del Brighton, también en las quinielas de otros clubes como el Barça.