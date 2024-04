El Bayern implosiona: «¡Me importa una mierda el nuevo entrenador!»

El Bayern de Múnich de Thomas Tuchel terminó este pasado fin de semana por acabar con cualquier mínima opción que tuvieran aún de lograr recortar distancias por el título de la Bundesliga al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Su derrota ante el Heidenheim por 3-2 dejó la distancia en 16 puntos con tan sólo 24 por disputarse, ocho jornadas. En las 28 fechas anteriores, el Leverkusen no perdió ni un sólo partido…

Es una de las peores temporadas del Bayern de Múnich en mucho tiempo, quizá en parte debido al proyecto inconcluso de la entidad, que aún no tiene definido quién será su entrenador la próxima temporada, tras comunicar hace ya varias semanas que Thomas Tuchel no seguiría al frente del equipo la próxima campaña. El club bávaro tenía muchas esperanzas en que podrían convencer a Xabi Alonso para que aceptara su propuesta y diera un salto lógico, añadiendo una ‘n’, pasando del Bayer al Bayern, de Leverkusen a Múnich, pero hubo calabazas.

El tema del entrenador está suponiendo un dolor de cabeza para el Bayern de Múnich, especialmente tras la negativa de Xabi Alonso, que ha decidido continuar en el Leverkusen al menos otra temporada más mientras sigue formándose al máximo nivel, preparando el salto a un club más grande. El no del español deja en cuadros a la directiva bávara, que no tiene claro quién debe ocupar ese perfil viendo el mercado y que se ve más presionado si cabe por la pobre temporada que está completando el equipo actual, muy muy lejos del técnico que les ha dicho no.

Tanto es así que la crispación de la cúpula bávara ha terminado por explotar. Fue tras la derrota ante el Heidenheim, con medio título en el bolsillo para el Leverkusen, cuando el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, se mostró altamente irritado por las preguntas de los periodistas sobre quién será el próximo entrenador del banquillo del Allianz Arena.

«¡Me importa una mierda la búsqueda de un entrenador!», dijo en un tono alto, casi agresivo, el dirigente de los bávaros cuestionado por el futuro del banquillo, y dejando muy clara la tensión que se vive en estos momentos institucionalmente, por el bajo rendimiento deportivo a pocos días del partido más importante de la temporada con la Bundesliga ya perdida, la Champions League: «Ahora todo se centra en el partido contra el Arsenal».

El Bayern está en crisis

En Múnich están ahora centrados plenamente en que las cosas funcionen en Europa tras tenerlo todo perdido en Alemania. Max Eberl se mostró muy crítico con el rendimiento de los dos últimos partidos de liga, ambos con derrota, justo antes de enfrentarse a uno de los equipos más en forma de todo el continente, el Arsenal, que pelea por el título de Premier League ante el City y el Liverpool.

«Nos enfrentaremos a un equipo que, con todos los respetos hacia el Heidenheim, está muy por encima de ellos. Tenemos que dar un giro adecuado para no recibir una bofetada», explicaba el director deportivo bávaro, al que está pasando factura tanto el rendimiento del equipo este curso con Thomas Tuchel como quién será el relevo del alemán para el próximo curso.