Xabi Alonso se queda un año más en el Leverkusen para esperar al Real Madrid

A pesar de tener dos ofertas en firme del Bayern de Munich y Liverpool, Xabi Alonso ha decidido quedarse al menos un año más en el Bayer Leverkusen porque prefiere seguir en un club donde está encantado y esperar para ser el sucesor de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Fue la semana pasada cuando el tolosarra anunciaba su decisión en rueda de prensa tras un parón de selecciones que le sirvió para tomar esta decisión.

Xabi Alonso ya estuvo cerca de sustituir a Carlo Ancelotti al final de la temporada pasada cuando el Real Madrid cayó de la Champions tras ser vapuleado por el Manchester City en el Etihad. En el club blanco se planteó muy en serio si Carletto, que no había ni competido la Liga con la mejor plantilla de España y decidió sentar a Rüdiger en el partido del Etihad, era el técnico idóneo para liderar la transición entre veteranos (Kroos, Modric y compañía) y los jóvenes (Camavinga, Tchouaméni…).

Dicha decisión se ha visto sustentada en que el proyecto del club es cada vez más sólido. El respaldo de la directiva del Leverkusen es total y prueba de ello son los resultados obtenidos este año. Con la Bundesliga prácticamente en el bolsillo, el equipo alemán se coló este miércoles en la final de la Copa, además de seguir vivo en la Europa League. La opción del Triplete está muy presente y Xabi Alonso ha sido muy consciente de ello a la hora de tomar la decisión.

Desde el Real Madrid se tanteó a Xabi Alonso, que cogió al Bayer Leverkusen en descenso en la Bundesliga y terminó la competición doméstica en puestos europeos, además de alcanzar las semifinales de la Europa League con un fútbol ofensivo, vertical y atractivo para el espectador. Xabi creyó que aún no era el momento de sentarse en el banquillo del Bernabéu y el tiempo se encargó de calmar el enfado del club con Ancelotti tras lo del Etihad y el italiano siguió por aquello de que es mejor lo malo conocido.

Pero el Real Madrid nunca se ha olvidado de Xabi Alonso. Todo lo contrario. Lo que está haciendo esta temporada el técnico tolosarra al frente del Bayer Leverkusen supera los calificativos de milagroso o histórico. Va a ganar la Bundesliga por delante del Bayern de Harry Kane, del Borussia Dortmund de Jadon Sancho y del Red Bull Leipzig de Dani Olmo. El último entrenador que consiguió arrebatarle una Bundesliga al Bayern tiene nombre y apellidos: Jurgen Klopp. En el Madrid le conocen a la perfección.

Xabi es el preferido

Xabi Alonso es el preferido del club y de la cúpula del Real Madrid para hacerse cargo del banquillo del Bernabéu cuando Ancelotti lo deje, ya sea a final de la próxima temporada o en junio de 2026 cuando expira su contrato y el italiano estará para entonces al borde de los 67 años, una edad en la que Carletto ya se habrá ganado de sobra una merecida y soleada jubilación.

El problema para el Real Madrid es que a Xabi Alonso le sobran pretendientes. De hecho, acaba de rechazar sendas ofertas de dos de los clubes más importantes de Europa, Bayern de Múnich y Liverpool, que lo querían como el inquilino de su banquillo y le ofrecían plenos poderes en la parcela deportiva. Pero Xabi ha preferido quedarse en el Bayer Leverkusen a completar su ópera prima y a seguir escribiendo una bellísima historia.

Así lo confirmó el técnico tolosarra el pasado viernes para zanjar de raíz todos los rumores que le situaban un día en el banquillo de Anfield y otro en el Allianz Arena, estadios ambos que conoce a la perfección de su etapa como futbolista del Liverpool y del Bayern. «Durante este parón de selecciones he tenido tiempo para reflexionar con más tranquilidad. La semana pasada me reuní con los responsables del Bayer Leverkusen y les informé de mi decisión de continuar la próxima temporada en el club», anunció Xabi Alonso el pasado 29 de marzo en rueda de prensa.

«Creo que ahora mismo el Bayer es el sitio adecuado para estar y seguir creciendo como entrenador. Soy un entrenador joven y me siento muy bien aquí. Los directivos del club, los aficionados y, por supuesto, los jugadores, me han dado muchas razones para seguir creyendo en este proyecto con su compromiso, su deseo y su hambre por hacer una gran temporada. Por todo eso creo que mi trabajo aquí todavía no ha terminado», agregó el entrenador tolosarra.

El Madrid en el horizonte

La intención de Xabi Alonso es terminar al menos la próxima temporada en el Bayer Leverkusen y ver qué pasa con Ancelotti en el Real Madrid en la temporada que será la del estreno de Mbappé de blanco y que, por tanto, tendrá un enorme nivel de exigencia para Carletto y su cuerpo técnico.

Si mediada la próxima temporada el Real Madrid llamara a Xabi Alonso para tomar las riendas del equipo en el verano de 2025 es muy probable que la contestación del entrenador tolosarra no fuera la misma que se han llevado el Liverpool y el Bayern y que Xabi aceptara el reto de volver a poner en pie al público del Bernabéu como en sus tiempos de futbolista.