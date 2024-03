Una leyenda del Leverkusen recomienda a Xabi Alonso que se quede en Alemania y espere al Real Madrid

Xabi Alonso ha recibido una inteligente recomendación por parte de una persona que conoce bien el equipo al que entrena. Se trata del director gerente del Bayer Leverkusen durante más de dos décadas, Reiner Calmund, que ha aconsejado al entrenador del actual líder de la Bundesliga que siga dirigiendo «uno o dos años más» con la esperanza de reemplazar a Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid.

Calmund es un ejecutivo del fútbol alemán que de 1976 a 2004 se ocupó de la gerencia del Leverkusen. Ahora, viendo el espectacular rendimiento del que fue su club durante tantos años, ha intentado convencer al gran artífice de este proyecto, Xabi Alonso, para que siga al frente, al menos, hasta 2026, fecha en la que curiosamente Ancelotti finaliza su contrato con el equipo blanco.

«Se está escribiendo mucho. No se debería creer todo. No quiero ser el bailarín soñado aquí, pero asumo firmemente que Alonso será el entrenador del Leverkusen la próxima temporada. Como jugador lo ganó todo, incluida la Champions con el Real Madrid. Ancelotti ha ampliado su contrato con los blancos. De momento no hay peligro», comenzó Calmund, que es plenamente consciente de la situación contractual de uno y otro técnico.

Y es que el vínculo de Xabi Alonso también se extiende durante las dos próximas temporadas y, aunque su nombre haya sonado para grandes equipos como Liverpool o Bayern de Múnich, si quiere, seguirá en Alemania. Con más fuerza suena la opción de Inglaterra, que, tras la marcha anunciada de Jürgen Klopp, parece que irán con todo a por el entrenador tolosano.

Es por eso que Calmund le ha recomendado que rechace cualquier oferta y espere al tren del Real Madrid. «Si yo fuera su agente, no necesariamente le aconsejaría que fuera al Liverpool como sucesor de Klopp. Recomendaría que se quede en Leverkusen uno o dos años más y luego tal vez reemplace a Ancelotti», afirmó.

El Leverkusen se molesta por Xabi Alonso

Pero hace unos días el Leverkusen comunicó su desagrado porque se hable del futuro de Xabi Alonso. Desde el club alemán están «muy irritados» por las informaciones que han salido en los últimos días de que el técnico español ya habría hablado con otros clubes. En su gran momento de forma, en el club germano no se quiere pensar en otra cosa que no sea el título de Bundesliga que tienen prácticamente ganado.

Con solo diez jornadas para el final de la Liga alemana, el equipo de Xabi Alonso es sólido líder con diez puntos de ventaja sobre el Bayern. En el equipo alemán se está viviendo algo histórico, ya que el Leverkusen no tiene en toda su historia ningún título liguero y el vasco les está llevando a la primera de todas, un hito sin precedentes en Alemania. Y la relación entre el club y el técnico español es muy buena y quiere que sea duradera.

Es por ello que el Leverkusen ha ido negando todos los rumores que sitúan a Xabi Alonso en otro banquillo la próxima temporada. E incluso también niegan que el técnico vasco haya contactado con algún club. Aseguran estar todos concentrados en la lucha por la Bundesliga.