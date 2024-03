Ancelotti: «No sé qué piensa Bellingham de los árbitros, pero sabe lo que tiene que hacer, callarse»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid ante el Athletic en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos sumaron tres nuevos puntos gracias a los dos goles de Rodrygo. Los madridistas ya piensan en el encuentro contra el Manchester City de ida de los cuartos de final de la Champions.

Ancelotti comenzó analizando el partido y, especialmente, el regreso de Militao: «Hablamos de uno de los mejores defensas del mundo. Necesita tiempo, pero lo importante es que esté con nosotros. En los entrenamientos va a mejorar y lo necesitaremos en este tramo final. Es una emoción positiva para todos».

El italiano también habló de Rodrygo: «Ha jugado muy bien, ha marcado la diferencia con dos jugadas de gran nivel y es lo que tiene que hacer. Ahora todo el mundo puede decir que se encuentra mejor en la izquierda, pero es bueno en todos los sitios. Es un gran delantero que a veces no acierta como sí hizo hoy».

«Hay casos de delanteros que siguen marcando como Cristiano Ronaldo o Benzema. Siendo joven juega con mucha intensidad. Le pido mucho trabajo y no siempre está fresco ante la portería», añadió.

«Yo el calendario lo veo bien. Ellos tienen un calendario más complicado, pero esto es el fútbol moderno. Tenemos una pequeña ventaja que no va a determinar el resultado. Tenemos el tiempo para prepararlo bien y jugar mejor. No jugamos con una intensidad muy alta, ya que no lo necesitaba. Me gustó el manejo», comentó sobre las quejas de Guardiola.

«Valverde tuvo un golpe sin problema. Recuperaremos a todos. Después del parón jugar a alta intensidad es más complicado», comentó sobre el golpe del brasileño. Además, sobre la Liga y las opciones de triunfo fue claro: «Tenemos ventaja, pero no hay que hacer cálculos. Tenemos que ganar todos los encuentros».

Bellingham y los árbitros

Ancelotti también habló de Bellingham, del que reconoció que «no tenía la frescura que habitualmente tiene». «Jugó dos partidos muy intensos con Inglaterra y hoy lo ha pagado un poco», añadió sobre el inglés. Además, fue claro al ser cuestionado por el gesto que hizo de cerrarse la boca: «No sé lo que piensa de los árbitros, pero ha aprendido muy bien lo que tiene que hacer, callarse».

Sobre quién elegir para que sea central ante el City, no quitó dudas: «Tchouaméni ha sido muy importante en el centro del campo porque ha recuperado muchos balones y si lo pongo atrás no lo tenemos, pero está Camavinga. Elegir a alguien es un problema positivo».