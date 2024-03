Militao regresó 232 días después con el Real Madrid

Más de siete meses después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla y 232 días después de aquella maldita lesión en San Mamés, Militao regresó a los terrenos de juego para disputar el tiempo de descuento del partido que midió a Real Madrid y Athletic en el Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 2-0 con un doblete de Rodrygo y el brasileño disputó sus primeros minutos tras su grave lesión.

Corría el minuto 91 de partido. Minutos antes, Militao saltaba a calentar a la banda del Santiago Bernabéu y recibía la primera ovación de la noche. Se estaba cocinando el regreso del brasileño con el partido sentenciado y la afición madridista estaba rendida a su defensa central. Una vuelta que emocionó a todos los presentes tras aquella nefasta lesión en la primera jornada de Liga.

Con Militao ya preparado en la banda, la afición madridista empezó a pedir que echaran la pelota fuera para que el brasileño pudiese entrar. Lunin no sabía lo que estaba pasando y Ancelotti le dio la orden desde el banquillo. Fue ahí cuando el portero ucraniano tiró la pelota fuera para que Militao pudiese entrar al terreno de juego.

Carlo Ancelotti le dio un cariñoso abrazo a Militao y el brasileño ingresó al campo por Dani Carvajal. El central brasileño volvió a jugar 232 días después disputando el tiempo de descuento contra el Athletic. El Santiago Bernabéu le dio una ovación gigantesca y coreó su nombre. Tras el partido, Militao agradeció el apoyo de la afición desde el césped y todos los jugadores del Athletic aprovecharon para felicitar el central madridista.

Militao regresó contra el Athletic 232 días después de lesionarse precisamente contra el cuadro vasco en la primera jornada de la Liga EA Sports. El defensa brasileño se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y ha estado más de siete meses en el dique seco. El Real Madrid recupera a uno de los mejores defensas del mundo para el tramo más decisivo de la temporada.

Militao no pudo ocultar su felicidad

«Tengo mucha alegría y mucha felicidad. He sentido muy cerca el apoyo de la afición cuando he salido a calentar. No puedo explicar este momento y esta alegría. He pensado tantas veces en este momento», comenzó afirmando Militao tras volver a jugar con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

«Han sido días muy difíciles y ahora toca disfrutar del momento. Mi vuelta tenía que ser aquí en el Santiago Bernabéu y además contra el club contra el que me lesioné en agosto. Este grupo que tenemos en el Real Madrid no tiene palabras para describirlo. Tienen una grandeza enorme para ayudar y apoyar a os compañeros», señaló el central brasileño.

«En este momento de mi regreso me acuerdo de todas las personas que me ayudaron, desde los fisios a familiares. Ha sido un momento muy difícil. Y ahora a por el City el martes 9 de abril», culminó Militao tras su regreso.

«Ha jugado muy poco, pero era importante para nosotros. En este tramo final de temporada necesitamos a todos, pero sobre todo a un defensa tan fuerte como Militao», afirmó Carlo Ancelotti sobre Militao tras el partido.