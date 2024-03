Real Madrid – Athletic en directo hoy: el gol de Rodrygo en el partido de la Liga online en vivo y por TV

El Real Madrid recibe la visita del Athletic Club en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 30 de la Liga EA Sports. Los de Carlo Ancelotti necesitan ganar para volver a poner tierra de por medio con el Barcelona, mientras que los de Bilbao lo darán todo para dar la sorpresa y así seguir conservando la cuarta plaza, dejando fuera al Atlético de la Champions. En DIARIO MADRIDISTA te ofrecemos la narración en directo y en vivo online de todo lo que ocurra en este emocionante Real Madrid – Athletic.

Real Madrid – Athletic, en directo

La presión del Barcelona

El Real Madrid llega a este partido como líder de la clasificación de la Liga EA Sports, pero son conscientes de que delante tienen un duro partido frente al Athletic y que el Barcelona ganó este sábado a Las Palmas por 1-0 en Montjuic. Esto quiere decir que los de Xavi Hernández están ahora mismo a 5 puntos de los madridistas y en dos semanas hay un Clásico, por lo que las opciones de sentenciar el campeonato para los de Carlo Ancelotti podrían pasar por lograr un triunfo ante el conjunto que dirige Ernesto Valverde.

La final de Copa del Rey

Una de las esperanzas en el Real Madrid de que el Athletic no salga al 100% es la final de la Copa del Rey que tendrán que disputar los vascos el próximo sábado frente al Mallorca. Por ejemplo, Nico Williams no ha viajado a la capital de España y no jugará en el Santiago Bernabéu. Es cierto que al tener toda la semana por delante tendrán la carga que habitualmente tienen y por ello podrían saltar al verde para darlo todo porque la plaza en la Champions League también está en juego.

Partidazo en el Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante Real Madrid – Athletic Club que corresponde a la jornada 30 y que se disputa en el Santiago Bernabéu. Dos de los equipos que más en forma están del campeonato se ven las caras en una noche que los tres puntos serán muy valiosos, ya que los de Carlo Ancelotti ven que el Barcelona viene pisando fuerte y los del Txingurri Valverde porque quieren conservar la cuarta plaza y ganando lo harían sin importar lo que haga el Atlético mañana contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.