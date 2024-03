Mbappé: «Quiero ser protagonista en los próximos meses»

Kylian Mbappé disputará este sábado el que será casi seguro su último Clásico francés contra el Olympique de Marsella en el Vélodrome. El delantero del Paris Saint Germain el próximo verano para comenzar una nueva etapa en las filas del Real Madrid, pero aseguró que antes de marcharse quiere «ser protagonista en los próximos meses» en referencia a que siguen vivos en las tres competiciones, sobre todo la Champions League.

El futbolista parisino sueña con despedirse de París con el triplete (Ligue 1, Copa y Liga de Campeones). Ese sueño pasa por ganar primero al eterno rival, el Olympique de Marsella, en el Clásico de Francia y mantener así su ventaja de 13 puntos con respecto al segundo, el Mónaco, con la que llegaban a esta jornada 27 con sólo 21 en juego.

Mbappé está siendo protagonista en estos meses fuera de los terrenos de juego por su fichaje por el Real Madrid, y también dentro de los mismos por su rendimiento. Contra el Rennes y el Mónaco Luis Enrique le sustituyó en la segunda mitad y en el descanso respectivamente; mientras que contra el Reims fue suplente y entró en el segundo tiempo. Pero en los últimos dos partidos, en Copa contra el Niza y en liga contra el Montpellier, volvió a jugar los 90 minutos.

Ahora el atacante francés reconoce que quiere llevar en volandas a su equipo hacia el triplete: «Quiero ser protagonista en los próximos meses. Están ocurriendo cosas muy emocionantes en el club. El partido del domingo es importantísimo para nosotros, para los aficionados y también para el vestuario, porque es el comienzo de un capítulo importante, de un mes crucial para nuestra temporada», dijo en una entrevista en Téléfoot.

Mbappé nunca ha perdido el Clásico

Kylian Mbappé quiere prolongar su buena estadística contra el Marsella, contra el que no ha perdido nunca (12 victorias y 2 empates en 14 partidos). Sobre estos números el jugador admitió que «no está mal». «No he perdido ni en casa, ni en el Vélodrome, ni tampoco en campo neutral», agregó entre risas. Sobre el partido contra el Olympique de Marsella, el galo dijo: «Estos son partidos tensos, son partidos que la gente está viendo. Ahora vamos a ir allí, a escribir una nueva página en los clásicos».

Este es un partido para los grandes y Mbappé dejó claro que él no se va a esconder: «Es el momento de los grandes jugadores, así que ahí lo tienes, estoy listo y, por supuesto, como siempre, no me voy a esconder». «El objetivo es darlo todo, no arrepentirnos. Y creo que todos somos conscientes de ello y de que estamos unidos como nunca para hacer la mejor temporada posible», añadió.

Son muchos los goles que le ha hecho al eterno rival, pero Kylian se queda con el último que lo anotó la pasada temporada. «¡Marqué algunos bonitos ahí! Pero diré el último. Por el simbolismo porque igualé el récord de Cavani». «La secuencia también es bonita: hay una pared, una volea. Es Messi quien me da el balón, posiblemente el mejor jugador de la historia. Ganamos 3-0, evidentemente un buen recuerdo», agregó.

Respecto a lo que piensa del Vélodrome y de jugar allí, Mbappé contestó: «Es un estadio donde hay mucho ambiente, esa es la verdad. Es un estadio donde a mí, con el PSG, me encanta jugar».