Luis Enrique mete presión a Mbappé: «Sigo con la esperanza de que cambie de opinión»

Luis Enrique no se rinde y quiere a Kylian Mbappé el próximo año en el París Saint-Germain y por primera vez ha dicho en público que espera que «cambie de opinión». Y con ese cambio el técnico español se refiere a que no deje el club francés el próximo verano… cuando el jugador todavía no ha reconocido que vaya a irse.

Pero saben que así será. El jugador se lo comunicó de forma interna al club hace unas semanas. Además, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya informó en exclusiva sobre el futuro de Kylian Mbappé. El delantero francés dejará el club francés una vez termine esta temporada y jugará en el Real Madrid a partir del próximo curso futbolístico. El futbolista y el equipo blanco alcanzaron un pacto verbal.

Ahora, en la previa del Olympique de Marsella-PSG, considerado el Clásico del fútbol francés, Luis Enrique ha desvelado que sí, que Kylian Mbappé se irá (cuando el francés todavía no lo ha dicho de forma oficial), y una vez teniendo eso ya claro, que intentará que se quede.

«¿Por qué va a ser su último partido?», contestó Luis Enrique al comentario en Prime Video Sport France de que este será el último Clásico francés que juegue Kylian Mbappé. «Sigo con la esperanza de que Kylian cambie de opinión. Todavía no ha dicho nada», añadió el técnico español.

Luis Enrique intentará convencer a Mbappé

Así, Luis Enrique peleará hasta el final por convencer a Mbappé de que se quede en el proyecto que el asturiano lidera desde el banquillo del Parque de los Príncipes: «Imagina que ganamos los cuatro títulos esta temporada y Kylian decide cambiar en el último momento, que su sitio está en París. ¿Por qué no? Veremos».

Estas palabras de Luis Enrique son una novedad toda vez que el entrenador confirma que Kylian Mbappé se va del París Saint-Germain y que su trabajo ahora también estará en convencer de que se quede. Al jugador no le habrá gustado esta declaración de su entrenador ya que no ha querido en todo este tiempo decir de forma pública si se irá del equipo parisino.

Precisamente esta última semana Tchouaméni, su compañero en la selección francesa, dio ya por hecho que el próximo año también le tendrá al lado en el Real Madrid. «Cuando lo vean diariamente, ya sea en entrenamientos o en partidos, se darán un poco más cuenta de su grandeza como jugador», dijo el centrocampista francés.

Y Mbappé, en rueda de prensa con su selección, quiso parar esa opción a nivel público diciendo que Tchouaméni se refería a que «jugué contra la Real Sociedad, vamos a jugar contra el Barça. Si pasamos, también podremos jugar contra el Atlético de Madrid. Me verán más seguido».

Pitos a Mbappé en Marsella

Horas antes de esta declaración, y en la rueda de prensa oficial antes del duelo ante el Olympique de Marsella, Luis Enrique no se refirió al futuro de Mbappé, aunque sí hablo mucho de su jugador estrella. Especialmente del ambiente en contra que tendrá en el Velodrome, donde jugó con Francia el pasado martes y fue pitado.

«En todo caso bajo el volumen y no escuché los pitos. Pensé que le habían aplaudido», señaló Luis Enrique entre risas sobre los pitos que recibió Mbappé con la selección francesa en Marsella. «Creo que estamos de acuerdo en este tema todos los entrenadores de club y selección. Es un calendario muy intenso. No voy a ser un hipócrita, no lo era cuando era seleccionador, la salud es muy importante, pero las lesiones forman parte del fútbol», añadió el técnico español.