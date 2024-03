Mbappé pone fecha al anuncio sobre su futuro: «Para la Eurocopa creo que estará resuelto»

Kylian Mbappé ha sido el encargado de comparecer ante los medios en la previa del partido que medirá en este parón internacional a Francia contra Alemania, que servirá a ambos para testarse de cara a la Eurocopa. La expectación, lógicamente, era máxima para escuchar al todavía jugador del París Saint-Germain. A falta de pocos meses para que se marche de la capital, el capitán de la selección francesa fue contundente en su primera respuesta y dejó claro que, de momento, no hay «nada que anunciar».

Era la primera vez que el delantero salía a hablar ante la prensa, después de conocerse que no seguirá en París y de que Eduardo Inda revelara en exclusiva que su fichaje por el Real Madrid estaba ya cerrado. Sin embargo, Mbappé ha preferido no declarar nada sobre su futuro, dejando claro que «el día que tenga que hacerlo», lo dirá pero sí que ha revelado que para la Eurocopa «estará resuelto».

Nada más sentarse, recibió la pregunta de forma directa: «¿Tiene algo que anunciar sobre su futuro?» La respuesta del jugador parecía clara. A pesar de que es vox populi que no seguirá en el PSG, no quiso adelantar acontecimientos. «No tengo nada que anunciar. Siempre he dicho que el día que tenga que hacerlo, lo diré», señaló.

Lo que sí que ha hecho ha sido poner fecha a esa decisión tan esperada, que le llevará al Santiago Bernabéu tras agotar su vinculación con el conjunto de la capital francesa. Todo, a raíz de una pregunta sobre cuándo se conocerá y si llegará a la Eurocopa con su destino aclarado: «Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa y creo que para entonces todo estará resuelto».

Sobre las noticias que han salido acerca de su futuro, Mbappé no se ha pronunciado y ha desviado la atención hacia los medios que han revelado esas informaciones: «Preguntad al que lo ha anunciado. Cuando tenga algo que anunciar, nunca me he escondido, vendré y lo diré. No es nada malo, pero no tengo nada que anunciar».

Mbappé, su futuro y los Juegos

Kylian Mbappé se ha pronunciado también acerca de su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ha señalado que le «gustaría estar», debido a la «ambición» que tiene, pero ha reconocido que «no tiene ninguna noticia» sobre si le «van a dejar ir». «Si voy, será un sueño, porque son en París. Si no, lo aceptaré y haré lo que me digan».

Unas palabras que han llegado después de que se haya conocido que el Real Madrid no dejará a ninguno de sus jugadores que jueguen la Eurocopa acudir a la cita olímpica. Por ello, al terminar de hablar al respecto, le han preguntado que con quién lo ha consultado. Su respuesta, nuevamente, no ha desvelado nada: «No lo he hablado con nadie».

«Lo único en lo que me voy a centrar es en la Eurocopa. Los Juegos, si los puedo jugar, mucho mejor, pero mi prioridad es la selección. Cuando estoy con la selección, nada más me importa», ha señalado el futbolista.

También relacionado con su futuro, Mbappé ha contestado a las bromas y las conversaciones que tiene con sus compañeros de selección que juegan en el Real Madrid. «Nos hemos reído bastante, pero no hablaban de mí», ha apuntado.