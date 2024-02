‘Marca’ copia sin citar la primicia que dio OKDIARIO: Mbappé fichó por el Madrid hace una semana

El diario Marca ha publicado este lunes en su edición web una noticia titulada «Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid», información que fue adelantada en exclusiva por Eduardo Inda en OKDIARIO el pasado viernes. En lugar de citar a OKDIARIO, Marca se atribuye la información tras haberla «confirmado» y la completa con datos poco concretos, la mayoría ya confirmados por Inda en un bombazo informativo que el viernes pasado revolucionó la información deportiva.

Eduardo Inda no sólo adelantó que había acuerdo y que el francés ya era jugador del Real Madrid, sino el momento exacto en el que se produjo el acuerdo -el pasado lunes por la noche-, los nombres de los asistentes y emisarios presentes en dicha reunión, los años de contrato, la franja salarial que cobrará el francés y la prima de fichaje ofrecida por el club blanco.

El diario Marca afirma que el Madrid y Mbappé tienen un «acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas». Ni día ni hora ni lugar: la información del diario deportivo, copiada de OKDIARIO, no aporta un sólo dato concreto de dónde y cuándo se firmó ese acuerdo. Todo lo contrario de la información de Eduardo Inda, que precisaba que ese acuerdo «se había pactado el lunes pasado por la noche».

Además de no precisar cuándo y dónde se firmó el acuerdo, Marca tampoco desvela quiénes estuvieron presentes en esa negociación. El diario deportivo se limita a decir que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez llevaron las negociaciones con Fayza Lamari, la madre del jugador y su abogada, Delphine Verheyden, sobre el tema salarial, pero ni una palabra de quiénes habrían estado en esa reunión donde se cerró el acuerdo que el diario anunciaba por todo lo alto.

OKDIARIO, por el contrario, sí precisaba que la delegación madridista fue encabezada por el «principal asesor económico de Florentino Pérez, y que Fayza Lamari y el padre de Kylian, Wilfredo Mbappé, estuvieron presentes en esa negociación». Marca no hace referencia a dicha reunión en su información. De hecho, sus contactos con el club blanco son prácticamente inexistentes.

La tabla salarial

Marca afirma que el delantero francés llegará como el mejor pagado de la plantilla «atendiendo a su condición oficiosa de mejor jugador del mundo, pero con un salario no demasiado alejado de los futbolistas que más cobran en la plantilla, que son Kroos, Modric y Alaba». Esto no se ajusta a la verdad: Alaba no está entre los mejor pagados del Real Madrid; sí lo están Modric (11 millones netos), Kroos (12 millones netos) Jude Bellingham (12 millones netos) y Vinicius que rondaría los 15 millones.

Marca se escuda en «fuentes cercanas a la negociación» para decir que Mbappé cobrará un sueldo entre «una franja entre 15 y 20 millones netos anuales más bonus por objetivos durante los cinco años que durará el contrato». Una información calcada de OKDIARIO, en donde se precisaba que el delantero «sacrificará mucho dinero para convertirse en jugador del Real Madrid viendo su ficha ostensiblemente reducida a los 15 millones de euros netos que la próxima temporada cobrará Jude Bellingham». La información referida a los «cinco años de contrato» huelga decir que también ya había sido adelantado por Inda en OKDIARIO.