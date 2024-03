El Real Madrid no está para Juegos

El Real Madrid no va a permitir a tres de sus jugadores que disputen Eurocopa y Juegos Olímpicos de manera continuada este verano. Uno de ellos aún no ha llegado y es Kylian Mbappé, pero Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga tampoco acudirán a la cita olímpica. Los tres son indispensables con Francia y no se perderán el torneo en Alemania, pero no viajarán hasta París.

El calendario da la razón da la razón al Real Madrid. Si la selección francesa llegase a la final de la Eurocopa (14 de julio), Mbappé, Tchouaméni y Camavinga sólo tardarían 10 días en debutar en los Juegos, pues Francia sub-23 disputará su primer choque el 24 de julio contra Estados Unidos en Marsella.

De esta forma, la participación del delantero y de los dos centrocampistas en la fase de grupos les impediría llegar a la gira norteamericana de pretemporada del Real Madrid, que arranca el 31 de julio con algunos entrenamientos previos en Valdebebas. Pero estos tres casos son muy distintos entre sí.

Por un lado, está Mbappé, que llegará al Real Madrid cuando finalice su contrato con el Paris Saint-Germain a partir del próximo 30 de junio, como adelantó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. El deseo de Francia con él es que sea el abanderado y capitán de su selección sub-23, pero como él mismo dijo hace unos meses, será su empleador quien decida si se cumple o no.

Los jugadores del Real Madrid que no irán a los Juegos

El seleccionador del combinado galo en las Olimpiadas, Thierry Henry, debería gastar tanto con Mbappé (25 años) como con Tchouaméni (24), dos de las tres plazas permitidas para llevar a jugadores mayores de 23 años. Con Camavinga no existe ese problema, pero a pesar de tener 21 años, el Real Madrid no quiere asumir ningún riesgo con él y sólo jugará la Eurocopa.

De hecho, el propio Tchouaméni habló sobre este asunto el pasado jueves. «Obviamente, es algo extraordinario. Pero el Real Madrid es nuestro empleador, así que si lo veta, no hay mucho que decir. Es difícil unir las dos competiciones. Pero también depende de los minutos durante la Eurocopa. Puede ser un problema físico jugar toda la Eurocopa y luego todos los Juegos Olímpico», explicaba el pivote.

Explicado el caso de los franceses, hay otro jugador del primer equipo con el que el Real Madrid empleará la misma fórmula, que es Brahim Díaz. En su nueva aventura con Marruecos, el mediapunta podría ser uno de los tres seleccionados de más de 23 años y en este caso también será su club quien tome la última palabra.

Quien sí tienen bastantes opciones de ir son algunos jugadores de la cantera, algunos de ellos utilizados por Carlo Ancelotti esta temporada. Uno de ellos es Nico Paz, que irá convocado con Argentina sub-23 para los Juegos. Otro es Edgar Pujol que, pese a no haber debutado con el primer equipo del Real Madrid, estará con República Dominicana.

Rafa Marín tiene opciones

Y en el apartado de cedidos, Juanmi Latasa no parece que vaya a ser convocado por Santi Denia, todo lo contrario que Rafa Marín, que es un fijo en las alineaciones del seleccionador de la sub-21. Independientemente de que vaya a tener ficha del primer equipo, el actual central del Alavés apunta a los Juegos y en el caso de quedarse en el Real Madrid, se incorporaría más tarde a la pretemporada.

Lo que quiere evitar la directiva blanca con esta medida es que se repitan casos como el de Dani Ceballos en 2021, que volvió lesionado de los Juegos de Tokio y se perdió varios meses de temporada. Aun así, el Real Madrid será flexible con jugadores que a priori no tendrán mucho peso en el primer equipo como Nico Paz.

Deschamps también lo confirmó

Incluso el propio seleccionador de la absoluta de Francia, Didier Deschamps, confirmó que el Real Madrid les había indicado que no cederá a estos tres jugadores. «Conocía hace tiempo que habían mandado ese correo. Es una decisión que corresponde al club, que si dice no, es no», dijo el francés, unas palabras a las que se sumó Henry, el principal afectado por este motivo.

«Sabía que muchos clubes no los iban a prestar a los jugadores, sobre todo los clubes extranjeros, ya que los franceses nos van a ayudar, pero los extranjeros lo rechazan. Vi el correo del Real Madrid y me lo esperaba. Pero yo no me quedo con el primer no, vamos a ver qué podemos hacer», afirmó Henry, preguntado por la presencia de los galos.