En Francia lo dejan claro: «Mbappé anunciará su fichaje por el Real Madrid antes de la Eurocopa»

El futuro de Kylian Mbappé pasa por el Real Madrid, pero la gran pregunta es cuándo anunciará su fichaje. El propio futbolista reconoció que espera poder tener resuelto su futuro antes de la Eurocopa, y desde Francia apuntan a que lo anunciará antes de la cita con la selección, que el motivo de no haber dicho nada todavía se debe únicamente a que existe la posibilidad de ver un PSG-Real Madrid en la Champions. El delantero francés no quiere anunciar nada mientras ambos equipos continúen en la máxima competición continental y exista esa opción de verse las caras, que sería en una hipotética final.

«Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa, que será mi prioridad, pero espero que esté todo resuelto para entonces», decía el futbolista en su primera comparecencia pública tras anunciar que no seguirá en París y después de que Eduardo Inda desvelara en exclusiva que su fichaje por el Real Madrid ya estaba cerrado. La primera pregunta que recibió Mbappé nada más sentarse en la rueda de prensa con Francia fue directa: «¿Tiene algo que anunciar sobre su futuro?».

La respuesta del todavía jugador del PSG fue clara. A pesar de que se conoce que no seguirá la próxima temporada en París y que se marchará al Real Madrid, el delantero no quiso desvelar nada: «No tengo nada que anunciar. Siempre he dicho que el día que tenga que hacerlo, lo diré», dijo. «Preguntad al que lo ha anunciado. Cuando tenga algo que anunciar, nunca me he escondido, vendré y lo diré. No es nada malo, pero no tengo nada que anunciar», añadió.

El futbolista del PSG quiso desviar la atención y señaló a los medios que han publicado la noticia. Mientras tanto, él se centra en los amistosos contra Alemania y Chile que tiene con Francia y en seguir ayudando a su equipo a avanzar en la Champions League donde se enfrentarán al Barcelona en los cuartos de final.

El verdadero motivo

No obstante, el motivo de que el jugador no anuncie nada se debe a que todavía existe la posibilidad de cruzarse con el Real Madrid en la Liga de Campeones, por lo que no quiere tener que pasar por ese trago de desvelar su futuro y enfrentarse después al que será su próximo equipo. Así lo ha desvelado el ex futbolista francés Jerome Rothen en la cadena gala RMC Sport.

«Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada a nadie. Lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real queda eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City o en semifinales. Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid, no lo hará. No anunciará nada», dijo la leyenda de Francia. Aunque ambos conjuntos vayan por lados distintos del cuadro todavía tienen opciones de cruzarse en la final, por eso Mbappé prefiere esperar a ver qué sucede en esta ronda y si alguno de los dos cae eliminado podría desvelar, al fin, su fichaje por el Real Madrid.