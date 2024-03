Alineación del Real Madrid contra el Athletic: Joselu o Brahim, la duda de Ancelotti

La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los hombres de Carlo Ancelotti ante el Athletic en el estadio Santiago Bernabéu tiene una gran duda, quién hará de Vinicius en la delantera, y alguno novedad en la defensa. El resto del equipo será el esperado. Hay que recordar que Militao ha regresado a la convocatoria más de siete meses después de su lesión de rodilla, pero no comenzará de inicio.

La alineación del Real Madrid tendrá en su portería a Lunin, que es intocable. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que por el costado izquierdo actuará Mendy. En el centro de la defensa estará, seguro, Rüdiger y es probable que Tchouaméni formará a su lado, por lo que Nacho Fernández apunta al banquillo.

En el centro del campo, sin Tchouaméni, como parece, actúa en el centro de la zaga, será Eduardo Camavinga el que formará en el pivote. Por delante, de interiores, jugará Kroos, para dar sentido al juego del Real Madrid, y Valverde, para meter pulmones.

Y arriba, Jude Bellingham, que regresa tras dos partidos sancionados, actuará por detrás de los delanteros, que serán Rodrygo y la duda. Sin Vinicius, lo normal es que Ancelotti apueste por Joselu, aunque no se debe descartar la titularidad de Brahim.

El regreso de Militao

Carlo Ancelotti ha asegurado en rueda de prensa que el equipo afronta «con confianza» el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Athletic, del que no cree que esté «pensando en la final» de Copa del Rey de la próxima semana, y ha desvelado que Éder Militao regresa a la convocatoria, aunque todavía «le falta fútbol».

«Vuelve Militao mañana, que es la noticia más importante. Está disponible. Obviamente, no está al 100%, le falta jugar al fútbol, pero se ha recuperado muy bien de la lesión. Se lesionó contra el Athletic Club en la primera vuelta y vuelve contra el Athletic Club. Es una gran noticia para nosotros. Hemos tenido la mala suerte en este parón de la lesión de Courtois, pero volverá pronto», declaró en rueda de prensa.

Además, aseguró que deben «dar tiempo» al defensa brasileño para que esté al 100%. «Tenemos que verlo. Puede ser que mañana le dé minutos y tenemos tiempo hasta el día 9 -partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City- de mejorar su condición. La rodilla está bien, le falta sólo el fútbol, acostumbrarse a volver a jugar en campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien. Debemos darle el tiempo necesario para que vuelva a su mejor nivel», indicó.

Sin embargo, no negó que piensa en la posibilidad de alinearlo junto a Rüdiger contra el City. «Puede ser que no, puede ser que sí. No digo que sea 50%-50%, puede ser 70% que no y 30% que sí. Militao es jugador muy importante, nos ayuda a muchas facetas del juego: balón aéreo, duelo… No está descartado completamente. Si no está él, no hay muchas opciones. Si Militao es descartado, va a jugar Nacho o Tchouaméni, la duda está ahí», explicó.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Athletic: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Joselu.