Ancelotti responde a Chilavert: «Hablan por dar aire a la boca»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Athletic. Tras el parón por las selecciones, los blancos afrontarán el que será el último encuentro antes de medirse al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Ancelotti comenzó valorando el momento del equipo: «Estamos bien. Los que han vuelto han recuperado bien, incluido Camavinga. Tenemos buenas sensaciones por el partido de mañana. Hay que tener en cuenta que jugamos contra un gran equipo que está haciendo una gran temporada. Es un duelo importante, pero llegamos con toda la confianza del mundo. Regresa Militao. Ha entrenado bien, no está al cien por cien, ya que le falta jugar, pero ha recuperado muy bien. Se lesionó contra el Athletic y vuelve contra el Athletic. Es una gran noticia para nosotros, que hemos tenido la mala suerte de la lesión de Courtois, aunque volverá pronto».

«Tenemos que verlo partido a partido. Puede ser que mañana le dé minutos y luego puede mejorar hasta el día 9. Sólo le falta acostumbrarse a jugar al fútbol de nuevo. Hay que darle el tiempo necesario para que regrese al mejor nivel», explicó sobre los tiempos que maneja con Militao. Además, si no juega Militao contra el City, que no cerró la posibilidad, fue claro: «Si no juega, jugarán Tchouaméni o Nacho, no hay más debate».

El italiano también habló de Vinicius, del que sólo le preocupa que mañana no podrá jugar por sanción, y sus lágrimas en rueda de prensa: «Vi el partido entre España y Brasil. Fue un amisto muy competido y me gustó. Para Vinicius es un tema muy importante que se lo toma muy en serio. Y es lo que tenemos que hacer todos, tomarnos este tema muy en serio».

«No tiene mucho sentido comentar otros que no están en el tema. Hablan para dar aire a la boca», añadió el italiano sobre los que le siguen criticando, como, por ejemplo, Chilavert.

Sobre la continuidad de Modric, no se mojó: «Todos hablan de la próxima temporada menos nosotros. Luka está centrado en el ahora. El futuro tomaremos las decisiones». «Yo no tengo sensaciones. Le veo muy listo para pelear este final de temporada. Nuestro pensamiento es terminar bien el curso. Estamos en la mejor situación para sacar lo mejor de nosotros. Sólo pensamos en eso», añadió.

«Ha sido algo raro lo que nos pasó con las lesiones de los centrales. Todos han cumplido y lo hemos podido aguantar bien. Rüdiger ha hecho una temporada fantástica, Nacho también, aunque ha tenido algunos errores, al igual que Tchouaméni y el resto. Somos los que menos goles encajamos», comentó sobre como ha gestionado las lesiones de Alaba y Militao.

Ancelotti también alabó a Lunin: «Ha mejorado mucho porque ha demostrado su calidad jugando. Su rendimiento es muy bueno porque tiene calidad». «La ilusión del Real Madrid está ilusionado con la camiseta del Real Madrid», finalizó al ser preguntado por Mbappé.