Real Madrid – Athletic: la Liga ruge en el Bernabéu

La Liga ruge en el Santiago Bernabéu. Y tanto que ruge. A eso de las 21:00 horas, cuando Real Madrid y Athletic salten al verde del coliseo madridista, el campeonato se pondrá a arder por la zona de arriba. Unos, los de blanco, buscan seguir dando zarpazos que les acerquen al título, mientras que los otros, los vascos, tratarán de dejar de pensar durante 90 minutos en la final de la Copa del Rey, el Mallorca, la Gabarra y otros menesteres, para centrarse en intentar asaltar Chamartín muchos años después, no lo hace desde 2005, para defender la cuarta plaza que le permitiría la próxima temporada jugar la Champions.

Tras el parón de selecciones, el Real Madrid regresa a la Liga siendo plenamente consciente de que debe ir descontando jornadas para cantar el alirón. Muy mal tienen que hacer las cosas los hombres de Carlo Ancelotti para dejar escapar el título, pero los blancos tienen claro que quieren terminar de encarrilar cuanto antes el campeonato para poderse centrar en la Champions, donde esperar el Manchester City en los cuartos de final.

Para este encuentro, Ancelotti recupera a Bellingham, que se perdió los dos últimos partidos de Liga por la roja que vio ante el Valencia en Mestalla, mientras que no podrá contar con Vinicius, ya que el brasileño cumplirá un partido de sanción tras ver en Pamplona la quinta amarilla del curso en el campeonato nacional liguero.

La alineación de Ancelotti para este Real Madrid-Athletic está bastante clara y sólo tiene una duda. ¿Quién hará de Vinicius? La respuesta parece que será Joselu, aunque no se puede descartar a Brahim. El resto del equipo será el esperado, con Tchouaméni, en principio, en el centro de la defensa junto a Rüdiger.

El regreso de Militao

La mejor noticia, sin duda, es que Militao ha vuelto a una convocatoria. El brasileño vuelve a una lista siete meses y 18 días después de romperse, precisamente, ante el conjunto bilbaíno, aunque en San Mamés, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue el propio Ancelotti el que lo confirmó en rueda de prensa.

«Vuelve Militao mañana, que es la noticia más importante. Está disponible. Obviamente, no está al 100%, le falta jugar al fútbol, pero se ha recuperado muy bien de la lesión. Se lesionó contra el Athletic en la primera vuelta y vuelve contra el Athletic. Es una gran noticia para nosotros. Hemos tenido la mala suerte en este parón de la lesión de Courtois, pero volverá pronto», declaró Ancelotti en rueda de prensa antes del Real Madrid-Athletic.

Además, aseguró que deben «dar tiempo» al defensa brasileño para que esté al 100%. «Tenemos que verlo. Puede ser que mañana le dé minutos y tenemos tiempo hasta el día 9 -partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City- de mejorar su condición. La rodilla está bien, le falta sólo el fútbol, acostumbrarse a volver a jugar en campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien. Debemos darle el tiempo necesario para que vuelva a su mejor nivel», indicó.

Sin embargo, no negó que piensa en la posibilidad de alinearlo junto a Rüdiger contra el City. «Puede ser que no, puede ser que sí. No digo que sea 50%-50%, puede ser 70% que no y 30% que sí. Militao es jugador muy importante, nos ayuda a muchas facetas del juego: balón aéreo, duelo… No está descartado completamente. Si no está él, no hay muchas opciones. Si Militao es descartado, va a jugar Nacho o Tchouaméni, la duda está ahí», explicó.

Con la mirada en Sevilla y en la Champions

El Athletic llega a Chamartín con la idea de defender la plaza de Champions, a la que se aupó en la última jornada, pero con la mirada más puesta en la final de la Copa del Rey que le espera seis días después en Sevilla ante el Mallorca. Una cita, la de la final copera, que es fetiche en Bilbao y que tiene absorto a todo el entorno rojiblanco. La consecución de una entrada y la planificación del viaje a Sevilla han sido en las últimas semanas la mayor preocupación.

Centrados en el choque ante el Real Madrid, el técnico deberá resolver varias cuestiones. La principal es la de si jugar con el bloque habitual o tirar de rotaciones para preservar a su once titular de cualquier contingencia en forma de lesiones o sanciones. Aunque el hecho de que el último partido disputado fuese hace dos semanas ante el Alavés quizás le decida tirar de su principal unidad para que los jugadores no lleguen desenganchados ante el Mallorca. Porque tres semanas de parón quizás serían demasiado a estas alturas de curso.

No estará Nico Williams, que sufre una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna derecha. EL sustituto del pequeño de los Williams será, como suele ser, Alex Berenguer. También le costaría a Valverde dejar sin jugar a Unai Simón, titular indiscutible, pero quien en la Copa deja su sitio a Julen Agirrezabala. Jugará este segundo.

Por lo demás, no se espera en el once ante el Madrid a Aitor Paredes e Iñigo Ruiz de Galarreta, quienes, aunque parecen ya disponibles, han trabajado apartados del grupo en algún entrenamiento de esta semana. Lo que supondría que la pareja de centrales sería la formada por Dani Vivian y Yeray Álvarez y que Mikel Vesga acompañase a Beñat Prados en el doble pivote. En los laterales se presume a Oscar de Marcos por la derecha e Iñigo Lekue por la izquierda, ya que Yuri Berchiche acaba de recuperarse de una lesión muscular sufrida hace tres semanas y Valverde le cuidará para la final. Otro que se ha recuperado durante el parón liguero de una lesión muscular es Ander Herrera, quien, de estar a tope, tendría opciones tanto para mañana como para la final de Copa.

Ya más adelante, conociendo que Nico no jugará, parecen fijos Iñaki Williams, Oihan Sancet y el goleador Gorka Guruzeta. Si bien todo son especulaciones previas a conocer las intenciones de Valverde para el último encuentro antes de la final de Copa, una cita que para el Athletic es algo más que el partido de la temporada.

Real Madrid – Athletic: posibles onces