Aké se retira lesionado a nueve días del Real Madrid-City

Crecen los problemas en defensa para el Manchester City y para Pep Guardiola. A las lesiones de Stones y Walker, que no han podido ser de la partida ante el Arsenal en un duelo que se antoja decisivo para el desenlace de la Premier League, se suma la de otro zaguero, Nathan Aké. El neerlandés ha sufrido una lesión muscular en su gemelo derecho y se ha tenido que retirar del terreno de juego antes de llegar a la media hora de encuentro a nueve días de la eliminatoria del Champions frente al Real Madrid.

El defensa ha sido sustituido por Rico Lewis ante la lógica cara de preocupación de Guardiola que ve cómo la línea defensiva puede quedarse en cuadro para el decisivo choque de cuartos de final de Champions League frente al Real Madrid que se disputará el próximo martes 9 de abril en el estadio Santiago Bernabéu.

El entrenador de Sampedor confirmó en la previa del partido ante los ‘gunners’ que dos de sus titulares indiscutibles, Stones y Walker, se quedaban fuera de la convocatoria por lesión. Mientras que lo del lateral parecía no revestir demasiada importancia al principio, su ausencia en la convocatoria de la selección inglesa no ha sido suficiente para que se haya recuperado. Según el técnico catalán, su lesión es más grave que la de Stones y no saben cuántos partidos se perderán. «Es lo que hay», dijo con cierta frustración.

El central inglés, por su parte, se retiró del encuentro amistoso que los de Southgate disputaron frente a Bélgica durante el reciente parón de selecciones al sentir molestias en su tobillo derecho a los pocos minutos de comenzar el choque. No parece grave y es muy probable que se recupere durante esta semana y finalmente pueda estar en el coliseo blanco.

Por tanto, a la espera de conocer el alcance de la lesión de Nathan Aké, el neerlandés pasa a engrosar la lista de problemas de Pep Guardiola, más atento en los últimos días a la enfermería que al campo de entrenamiento. El único respiro del que ha podido disfrutar el ex entrenador del FC Barcelona y del Bayern Múnich ha sido con la vuelta de Akanji, otro defensa que tuvo que abandonar la concentración de su combinado nacional, Suiza, al notar molestias musculares.

Ederson, duda para Madrid

Para completar las malas noticias en la zaga, hay que recordar que Ederson, portero titular del City, tampoco se encuentra disponible. El cancerbero brasileño sufrió una lesión muscular en una acción fortuita con Darwin Núñez que, para colmo de la desgracia para él, acabó siendo penalti favorable al Liverpool. En principio, la duración de la baja era de aproximadamente un mes, por lo que si todo va bien, será duda de última hora para viajar a Madrid.

Sin duda, esta baja sí que podría ser fundamental para los de Guardiola aunque el Real Madrid finalmente tampoco podrá contar con Courtois. En cualquier caso, si no pudiese participar en la ida, todo hace indicar que ya estará recuperado y a disposición de su entrenador para la vuelta que disputará en Mánchester el miércoles 17 de abril con el pase a la semifinal en juego.