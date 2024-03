Pep Guardiola ‘llora’ por el calendario: «El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días!»

Queda más de una semana para el Real Madrid-Manchester City de Champions y Pep Guardiola ya ha empezado con sus quejas. El técnico español se quejó del calendario que tiene en Inglaterra antes del partido de Copa de Europa. Mientras el Real Madrid no tendrá ningún encuentro en nueve días (los que van desde el duelo ante el Athletic de este domingo ante ese ante el City), el conjunto inglés jugará dos partidos.

Además del duelo de este domingo ante el Arsenal, vital para el Manchester City en la Premier, el equipo de Pep Guardiola tendrá otros dos compromisos ligueros antes de viajar al Bernabéu. Serán ante el Aston Villa en casa y contra el Crystal Palace a domicilio.

«Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15 horas, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30. Después vamos a Madrid el martes», comenzó Guardiola explicando sus quejas por el exigente calendario que tiene el Manchester City. Y tras eso pasó a compararlo con el Real Madrid: «El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! La diferencia es mucha».

El entrenador español quiso «reflexionar» sobre el calendario que le han puesto en Inglaterra: «El Madrid juega este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad».

El Manchester City se está jugando además la Premier. Tiene 63 puntos y está a uno del Arsenal, su rival de este domingo, y el Liverpool. Es por ello que tampoco puede rotar en exceso o descuidar estos tres partidos ya que se juega gran parte de sus opciones en la Premier League.

Para reforzar su argumento, Guardiola puso el ejemplo de Francia, que para potenciar al París Saint-Germain la Ligue 1 le aplazó su encuentro y no jugará el partido de liga previsto entre la ida y la vuelta de cuartos para que pueda preparar la eliminatoria ante el Barcelona. «En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal, suele jugar el viernes antes de la Liga de Campeones», comentó Guardiola.

Las quejas de Pep Guardiola

Sin embargo, el técnico del Manchester City debe saber que en lo que se refiere a su rival, el Real Madrid, sí tendrá partido de Liga entre la ida y la vuelta de esta eliminatoria de cuartos de Champions. El equipo de Carlo Ancelotti jugará el sábado 13 de abril en Mallorca. Ese mismo día el City se medirá al Luton en el Etihad.

Sí es verdad que el calendario de los ingleses es mucho más exigentes porque tampoco la FA Cup ha optado por aplazar el duelo de semifinales ante el Chelsea. Ese partido será el sábado siguiente a la vuelta de Champions contra el Real Madrid y Pep Guardiola mostró su cabreo por ello: «Jugamos aquí el miércoles contra el Real Madrid la vuelta, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA Cup. El Coventry, United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado?».

«¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan Europa? ¿Vamos a pelear con las televisiones? Su respuesta es que nos pagan mucho dinero», siguió Pep Guardiola, cuyo cabreo fue dirigido a los organizadores del fútbol inglés. Para el técnico del Manchester City «un día marca una gran diferencia en esta etapa con jugadores lesionados y la acumulación de partidos».

El entrenador catalán siguió con sus quejas: «Jugaremos el sábado, por supuesto. Tengo experiencia en eso, ya me pasó otros años. Veníamos de Dortmund, llegué aquí el jueves por la tarde y el viernes hice un descanso. Tren o avión a Londres, cuatro o cinco horas. Y el sábado jugamos contra el Liverpool, el Chelsea o todos los grandes. Acabamos agotados».